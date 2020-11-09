С обвинителями Маркива случился карачун: кто виноват и что дальше будет? Янина Соколовская

2020-11-09 12:59 3024

После победы Украины в итальянском суде по делу Маркива стало особенно ясно: 

1. Украина сосредотачивается.

2. Соросята мешают ей сосредоточиться.

Фраза о "сосредотачивается" имеет политические корни, глубиной в три века. Сосредотачивается - значит готовится: к обороне, к войне, к защите интересов своих граждан. Как Украина сосредотачивается, показал Арсен Аваков, прибыв на итальянский аппеляционный суд над Маркивым, предварительно переслав безумное количество доказательств его невиновности в гибели европейского журналиста на горе Карачун, настойчиво посоветовав суду эти доказательства изучить и убедительно оправдать украинца.

Не будь Аваков и его люди столь настойчивы, сидел бы Маркив и дальше по обвинению, написанному в стиле враждебной нам пропаганды.

 Вопли соросят после этой победы превзошли все ожидаемые децибелы. Роль Авакова их явно огорчила, а победа Украины в европейском суде разорвала их отутюженные шаблоны. Теперь, оказывается, не Украина пляшет под европейскую волынку, а Европа слышит и слушает Украину. За разрыв такого крепкого шаблона соросята требуют оплату - как за два новых. Но, думаю, они ее не получат. Украинский боец был освобожден без их участия. Это снизило их рейтинги и весомость.

Для Зеленского эта история - сказка, но в ней намек и урок. В его команде только один старожил, работавший в правительстве до триумфально-дивной победы зелени над здравым смыслом.

И этот старожил, Аваков, оказался единственным министром, эффективно взявшимся за решение вопроса Маркива и получившим победный результат.

С этого момента Зе хорошо б делать ставку не на молодые-зеленые лица, которые за полтора года ничуть не постарели, а на опыт.

И если вдруг Зе решит перетряхнуть правительство, то трусить надо не в монопольную, а в коалиционную сторону, двигаться не к монотеизму несведущих, а к коалиции профи. Государству Украина это пойдет только на пользу. Доказано делом Маркива.

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