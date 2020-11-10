ВОЙНА, АРМЕНИЯ, БЕДА И ЗНАК ДЛЯ УКРАИНЫ Янина Соколовская

2020-11-10 09:08 972

Бывший президент и премьер Армении Серж Саргсян (которого в 2018 так задорно снесли протестующие), воевал за Карабах. Его помощник воевал за Карабах. И его пресс-секретарь воевал за Карабах. И ни на какие компромиссы по Карабаху они не шли. Их можно было додавить на компромисс таможенного союза с РФ, но не на уступки по территориям, по Карабаху.

Об этом Саргсян, тогда премьер и президент, рассказывал мне лично. И с его аргументами нельзя было не согласиться.

Но народный протест, подогретый из вне, своих не щадит, о последствиях не думает. Его результаты Армения пожинает теперь. В том числе и когда из Шуши бегут люди, прихватив с собой лишь детей и самое необходимое, потому что жизнь дороже скарба.

Как говорят в Ереване, в Карабахе живут совсем другие армяне. Этих, других, Ереван так и не признал, не легализовал как граждан, документами не обеспечил, сделал их фактически заложниками "резервации".

Для молодежи это стало катастрофой, даже не проблемой - невозможностью выехать за пределы, нереальностью учиться за границей, несбыточностью мечты увидеть мир.

Для Еревана эта двойственность позиции обернулась нынешними капитулятивными договоренностями.

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Россия как стратег того, что сейчас происходит, оказалась в выигрыше - она закрепляется в регионе, в том числе миротворцами, и тут она обыгрывает в том числе Турцию.

Призывы к парламенту Армении преломить ситуацию, наконец-то признав Карабах, сейчас вряд ли что изменят, но могут избавить от полноты позора.

Исправить произошедшее может армянская диаспора, количественно и финансово преобладающая над живущими в стране. Но это долгий путь сложнейших интриг, который может не финишировать в этом столетии.

А тем, кто смотрит на Армению с украинского берега, срочно нужно понять одно: если ты четко не артикулируешь статус своих территорий, то ты их теряешь, а их людей сохраняешь в виде беженцев, которым помочь не можешь.

История часто шутит и шутки эти жестоки. Новость о капитуляции Пашиняна пришла 9 ноября - в годовщину падения берлинской стены. Оба эти события - знаковые для мира. Но знаки у них абсолютно разные.

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