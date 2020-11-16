МОЛДАВСКИЕ ВЫБОРЫ: НАПРАСНАЯ РАДОСТЬ Янина Соколовская

2020-11-16 17:16 3780

 

Выборы прошли в Молдове, а радость настала в Украине. Русский псевдомир проиграл - и тем мы счастливы. Победившая в Молдове Санду, по нашему мнению, пролетит пчелкой Майей и ужалит за важные места то, что от этого русмира осталось. Она же устранит его атавизмы и вырежет их, как аппендиксы, - на это надеемся мы.

По тому же поводу обрадовались кишиневские политологи. "Молдова дала отпор наглости и хамству",- заявили они. И эта мелочность нас встревожила. Мы-то рассчитывали, что молдаване рады победе справедливости над принуждением, демократии над узурпацией, европейского выбора над пророссийским. Но им хватило лишь реакции электората на хамское ведение избирательной кампании пророссийским кандидатом Додоном.

"Несвойственно Кишиневу украинское "все и негайно", - догадались мы. Зато второй наш постулат о расширении границ (от Сяна до Дона) без Додона молдаванам вполне под силу. План максимального сближения с Румынией будет реализован и легко парящая Майя станет его проводником. Опереться на румынский фактор ей необходимо, учитывая, что от парламента она не ждет однозначной поддержки.

И я бы порадовалась за близкое европейское будущее молдаван в Румынии, если бы не Приднестровье и не присутствующие там российские интересы. РФ будет защищать их от румынского воздействия и, не имея прямого доступа к Приднестровью, либо станет пробиваться к нему воздушными путями (а это через Украину, которая согласия не даст), либо - что совсем война - решит двинуться посуху (а это через Одесскую область).

Оба эти варианты катастрофически опасны для Украины. Приднестровский анклав и заинтересованность в нем России - вот что заставляет Киев не радоваться результатам молдавских выборов, а опасаться и сосредотачиваться.

В то же время негативные для Киева события происходят в Минске. Когда и если Лукашенко прекратит борьбу за президентское полновластие и согласится на роль главы неформального российского федерального округа, в Украину придет беда - исчезнет последняя буферная зона между ней и Россией. А от белорусской границы в Черниговской области до Киева - рукой (в худшем случае - танком) подать.

И пока соседи решают для себя вопрос выбора (самостного или прозападного), Украина попадает в зону турбулентности, держа рулевым политика с полуторагодичным опытом. И это добавляет адреналина.

Даже Кучма, на втором президентском сроке утверждавший, что главное - не превратить Украину в буферную зону, - еле смог этого избежать. Что уж говорить о Зеленском, который Путина раз в жизни видел и с Байденом понаслышке знаком?

Все это мешает радоваться "молдавскому чуду" и заставляет думать о том, какова его цена для Украины. Не станет ли она слишком высокой и скорой? Не заставят ли нас платить, когда мы к этому не готовы? Вопросы риторические. Ответы понятны. И они мне не нравятся.

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