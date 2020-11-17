Виктюк ушел: сколько с ним связано! Сусанна Альперина

2020-11-17 18:10 1053

 

Боже мой, сколько связано с Виктюком! Мы с Ленкой - подружкой моей - как-то лезли через забор на его спектакль, который в 10 часов вечера начинали показывать в Клубе Одесского Политеха. Потом мы смеялись с режиссером Сашей Бруньковским, что он, оказывается, тоже лез через этот забор, только познакомились мы с Сашей гораздо позднее. Приезд Виктюка в Одессу моей юности - это же был праздник какой-то. Как же я была ему благодарна, после его "Служанок": и за хороший спектакль, и за важную мысль: люди делятся на хозяев и слуг. И за понимание - что чувствуют люди-слуги по отношению к людям-хозяевам. И это было задолго до фильма "Паразиты" - скажу я вам. Когда Виктюк попал в больницу в эти дни, мы обсуждали это, конечно с друзьями по телефону, и вспоминали, связанные с ним и его творениями истории. Он был очень талантлив. Он был законодатель в творчестве. Уже в Москве старалась ходить к нему в театр на спектакли. Когда получалось. Каждый раз это был праздник. Последнее впечатление - спектакль о безголосой певице. И, конечно же, Виктюк - часть эпохи - невозможно без него представить ни одно событие, на котором собиралась элита интеллигенции страны, если можно так сказать. Как же жалко! Жванецкий, Джигарханян, Виктюк... Как все посыпалось вдруг.

Источник фб

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