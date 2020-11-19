ГЕРБ И ФАРС ДЕРЖАВНОГО МАСШТАБА Янина Соколовская

2020-11-19 21:51 1566

Потрясающий проект герба явило нам государство на 30-м году Независимости. Проект, где наглый лев-одиночка показывает язык Архангелу, который в ответ диковато улыбается, потому что на груди у него, как у корабельного флага, мальтийский крест, а в руках - искривленный ятаган вместо меча (может, это турецкое влияние?).

При этом Архангел вцепился-не оторвешь всеми шестью пальцами в доску с трезубом. Видимо, ангелу плоховато, потому что левое крыло у него в два раза меньше правого, а из головы и нимба извилиной тянет-вьется золотая лента.

А над всей этой композицией - хоругвь, на которой почему-то торчит казак в шапке петлюровского образца и пороховницей, в которой от зрителя утаен то ли порох, то ли огурец.

Вся эта неистовая красота упирается в колосья жита-пшеницы (привет советскому гербу) и утопает в трех гроздьях калины (а это уже из новенького).

Учитывая, что калина - символ похоронной печали и что именно она поставлена в основу герба, надо понимать, что в корне всех украинских дел, видимо, должна быть великая руина - как начало начал.

Отдельно нужно отметить качество маникюра и обуви изображенных на гербе фигур. У Архангела отличные белые ажурные носочки, в таких зайчиков и снежинок на утренниках играют. У казака - прекрасные танцевальные красные сапожки, в таких пляшет балет в "Запорожце за Дунаем", который явно покорил душу автора герба.

У льва - потрясающий красный маникюр-педикюр, как раз под цвет сапожек казака и в соответствии с правилом "що червоне - те гарне".

Что особенно понравилось в гербе - это золотые кисточки на ленте, растущей из головы Архангела, и причинное место льва. Последнее художнику удалось особенно. Сразу понятно, что лев - гражданин, а не какая-то там гражданка, и настроен он оптимистично и решительно,

Открытым остался даже не вопрос: что курили авторы герба. Пока каннабис в Украине не легализован, об этом спрашивать неудобно. Но интересно, сколько для храбрости выпили те, кто решил этот малюнок-марево вбросить в общественное обсуждение вместо того, чтобы выбросить в помойку?

Неужто надо было прожить 30 независимых лет, чтобы в итоге предложить обществу такое?

Проще надо быть и предложить, как советуют умные люди, обществу символ того, по чему оно ходит все эти 30 лет. Нет, это не пустыня. Она другому народу досталась. Это, конечно, грабли многократного стратегического применения. Для пафоса - с золотыми наконечниками. И вручить их надо самцу-льву - для пущей державности.

Тем и будем грозить миру. Во всяком случае, это будет оригинально, ярко и честно.