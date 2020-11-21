2020-11-21 09:30 810

Оскільки протягом останніх днів у соціальних мережах лунає велика кількість кпинів та незаслужених образ на адресу Великого Герба України, вважаю своїм обов‘язком дати розшифровку цього шедевру геральдики. Просто Герб потрібно вміти правильно читати - майже як обкладинку журналу «The Economist», у якій, як відомо, Ротшильди щорічно шифрують своє послання людству.

Отже, зім‘ята пшениця та похилена калина символізують споконвічну долю українського народу («Ой у полі жито копитами збито», «Ой у лузі червона калина похилилася»). Посередині - кленовий листок як символ Канади - це своєрідний посил «Заграниця нам допоможе!».

Далі - уособлення надії на краще - стрічка у національних кольорах - як символ будівництва нових об‘єктів (подібну стрічку перерізають наші президенти під час урочистого виїзду в регіони). Стрічка ще не перерізана, символізує програму «Велике будівництво».

Пера на крилах у Архангела Михаїла (їх шість) символізують непорушну єдність і спадкоємність шести президентів - Кравчука, Кучми, Ющенка, Януковича, Порошенка і Зеленського.

Шкарпетки на ногах у Архангела символізують Житомирщину (не мною підмічено). Меч (а скоріше - стилізований штопор) - виноробні регіони України.

Дітородний орган Лева у стані спокою символізує традиційну імпотентність української влади. Розділена на три частини китиця хвоста є нагадуванням про поділ українців на три сорти (а також відсилає до легенди про трьох братів Кия, Щека і Хорива, і не менш популярної легенди по поділ влади на три гілки). Чотири волосини на основі хвоста Лева символізують чотири Стихії, на яких базується життя сучасного українця - Газ, Електроенергія, Гаряча і Холодна Вода.

На голові у Лева - корона, яка символізує успіхи українців у боротьбі з коронавірусом.

Центральне місце в композиції посідає Козак, зображення якого на тканині, прикріпленій до древка (раніше таку корогву зі світським малюнком або написом називали «бандерою»), відсилає до спадковості історичної традиції: Козак (дехто вважає, що це зображення творця першої української фінансової піраміди Павла Полуботка) - Бандера. Те, що козак одягнений у червоний жупан, червоні шаровари і має червоний шлик, частково реабілітує таку сторінку нашої історії, як Червоне Козацтво часів громадянської війни.

Золота стрічка над композицією свідчить про звивисту і криву дорогу українців до незалежності, а також не менш звивисту і криву дорогу після незалежності.

Два мотузки вгорі є символами Давида Мотузки (герой роману А.Головка «Земля», уособлення гостроти земельного питання в Україні) і Григорія Верьовки (засновник українського народного хору, уособлення співучості української нації).

При цьому вважаю, що сама композиція потребує завершеності і доопрацювання. Бажано, щоби Лев тримав у лапах відбійний молоток - символ Донбасу, а Архангел Михаїл - якір (як символ морської держави). На грудях у Архангела зображено Хрест. А чому немає татарської Тамги і Зірки Давида? Нетолерантно стосовно інших народів! На вершині композиції замість невиразної піки потрібно розмістити Трикутник із Всевидячим Оком.

В обрамленні Герба варто використати п‘ять моделей атома - як символ п‘яти атомних електростанцій, і глобус («нашого цвіту по всьому світу»). По центру можна розмістити Жабу як традиційний тотемний символ українців.

Ну і Тризуб на цьому варіанті Герба, як на мене, зайвий. Вважаю, що використання національної символіки у даній композиції є наругою, а тому її варто прибрати. У всьому іншому - гарний малюнок вийшов. І не варто так сильно його критикувати.