Когда и за что закроют Украину Юрий Галалу

2020-11-22 08:51 378
 
Власть ждёт 30’000 заражений и готовится закрывать Украину в середине декабря.
 
К сожалению.
 
Мало кто во власти когда-либо занимался реальным бизнесом.
Мало кто из них был операционным директором, менеджером на проценте, стоял за прилавком или жил на чаевые. 
 
Мало кто из них знает настоящую важность и ценность Нового Года для работающих людей.
 
15.12-31.12.
Эти две недели во многих сферах - это самый главный период в году. А в сегодняшних реалиях - реальный шанс пережить все это и выжить.
 
Я точно знаю.
 
Для многих.
Это будет последняя возможность попытаться окупить все убытки этого года.
Это будет последняя попытка для многих выйти из долгов и выжить.
Это будет последний шанс воспользоваться повышенным спросом и хоть немного заработать. 
 
Сотни сфер ждут и готовятся.
 
Продавцы ждут премии от увеличенных выторгов.
Официанты ждут щедрые чаевые от новогодних корпоративов.
Менеджеры ждут проценты от увеличенных декабрьских отгрузок.
Логисты и транспортники ждут вал заказов от перевозки импорта и доставки новогодних заказов.
Заводы, фабрики, цеха и мануфактуры работают в склад и ждут повышенный спрос.
 
Открою власти секрет.
 
Чтобы хорошо отработать Новый Год.
Компании заранее увеличивают складские запасы. 
Импортёры заранее везут больше товаров. 
Заводы заранее переходят на две смены - чтобы забить склады.
Магазины заранее насыщают полки праздничным ассортиментом.
Рестораны заранее составляют меню и программу.
 
Слышите - ЗАРАНЕЕ.
 
Там наверху они думают:
- Да какая разница когда закрыть страну - 25 ноября или 15 декабря.
 
Но здесь, у ходящих по земле людей болит голова от десятков вопросов:
- Брать дополнительных работников на декабрь или забить?
- Делать последние закупки или забить?
- Вкладывать отложенное «на чёрный день»  в товар или забить.
- Дотянуть до выторгов декабря, чтобы выжить или уже сейчас закрыться и забить.
- Рассчитывать ещё на новогодний доход или уже сейчас идти на биржу.
 
Пока ещё не поздно.
Хватит записывать эти тупые видосики - поговорите со страной честно. 
 
Если все равно придётся закрывать - закрывайте лучше прямо сейчас. 
 
Пожалуйста.
Не ждите середины декабря.
 
Если вы это сделаете сейчас, то не только собьёте темпы заражения, но и дадите возможность людям хоть что-то заработать на Рождество и Новый Год. 
 
Если же закроете всех 15 декабря - добьёте не только медицину, но и окончательно поставите на колени всю страну.
 
Думать вам нечем.
Поэтому, просто поверьте на слово и ДелайТе.
Источник фб

 

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