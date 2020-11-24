МНОГОВЕКТОРНОСТЬ, ПРОРУБЬ И КРАХ ДЛЯ УКРАИНЫ Янина Соколовская

2020-11-24 08:57 1620
Сегодня все более становится понятным, что политика многовекторности Зеленского, о которой вскользь говорит его окружение, желание потрафить Востоку и при этом пойти на Запад - для Украины непросто опасны, а в нынешнее время - смертельны.
 
Опасной многовекторность была при Кучме и стоила ему так и не подтверждённого обвинения в поставках "Кольчуг" Ираку, а также - унижений на саммитах, где вместо английско-алфавитной рассадки применяли французскую, чтоб представитель Штатов не сидел на одном гектаре рядом с президентом Украины. 
 
Кучма эти унижения выдержал, дождался, когда кольчужное "хайли лайкли" рухнуло и не оправдалось. Но перед ним и перед Украиной никто не извинился. И власть ему пришлось отдать Виктору Ющенко с Юлией Тимошенко, хотя это было последнее, чего желал бы Кучма для страны.
 
Ющенко многовекторностью не страдал, заявил, что говорит с РФ на разных языках, в Москве потребовал себе переводчика, многократно поднял цену на транзит российского газа и женился на американке. В общем, по всем статьям сделал свой западный выбор - и под новый год страна осталась без российского газа, а украинские пищевики, аграрии, металлурги и прочие - без российского рынка. РФ внезапно признала их продукцию категорически неликвидной и для российской жизни опасной. 
 
Разруливали эту торговую войну долго и сложно - но это была цена выбора, перехода от многовекторности к прозападной внешней политике.
 
Пришедший на замену Ющенко Янукович все переиначил и для начала вместо Запада рванул на Восток, изменив военно-политическую доктрину и отказавшись от сближения с НАТО. 
В Москве от Януковича этого ждали, потому стали "дожимать на большее", унижать и высмеивать, не давать даже ассоциированного статуса в таможенном союзе и требовать отказа от всего чудом уцелевшего прозападного.
 
Янукович был обидчив и поступил от противного - от противного таможенного союза двинулся в Европейский, решившись подписать ассоциацию с ЕС. Но тут вмешались европейские дамы - Меркель и Грибаускайте, сорвав подписание евроассоциации Киева с ЕС. Поводом стало то, что в тюрьме украинского сатрапа томилась белая голубка - Тимошенко. 
 
В итоге евроассоциация не была подписана, Януковича снес майдан и он многовекторно бежал в Ростов, а Грибаускайте получила в Украине титул Человека года. И до сих мне интересно, не подавилась ли она этим статусом. 
 
А украинская векторность  снова стала прозападной - пришел Порошенко. Далее вы все помните, очерчу основные вехи: с Запада - получение статуса аспирации  в НАТО, безвиз, символизм передачи джевелинов; с Востока - неутихающая война и мощнейшая контрпропаганда.
 
В итоге украинцы поверили, что идеологический президент им не нужен и выбрали себе хорошего парня - Зеленского.
Учитывая, что у парня политического опыта не было, как и у всей его бодрой "тимуровской команды", многовекторность расцвела с новой силой и превратилась в круговое плавание цветка в проруби. 
 
В ситуации, когда война не остановлена и не прекращена, многовекторность для Украины стала вариантом троянского коня с обилием расписных русских матрешек внутри.  Они вкатываются в украинскую политику и множатся, выпрыгивая одна из другой. 
 
Тем временем  Запад расставляет по киевским по инстанциям и структрам  своих "советников" и "советчиков", которые лучше знают, как Украине жить, но, в отличие от Польши, не хотят ни финансировать это житье, ни помогать в преодолении донбасской войны.
 
Такая многовекторность - не просто путь вникуда, это дорога к развалу и краху, к разрыву и распаеванию страны. 
Хороший парень без опыта и с благими намерениями выстилает  дорогу в опасном для страны направлении. 
 
Попытки быть для всех хорошим - совсем не то, что может сейчас спасти государство. Многовекторность для него - подобна кончине, как и желание дружить с теми, кто его уничтожает. 
 
Для спасения страны нужно сделать выбор: пути, идеологии, цели. Надо понять не "откуда бежать", а "куда стремиться", с какими приоритетами работать и с какими негативами бороться. И этот объект для борьбы - не предыдущая власть, а наползающая на страну "пятая колонна" и ее питательная внешняя среда. 
 
Без цели, без направления, без идеологии с одними только намерениями быть хорошим для всех страну из беды не вытянуть. Пришло время определяться. Определяться и побеждать. А в многовекторность поиграем потом, может быть, когда-нибудь, в шесть часов вечера после войны.
 
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