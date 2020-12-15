У бюджеті-2021 із дохідної частини пропав рядок "Кошти, конфісковані у корупціонерів" Игорь Попов

2020-12-15 20:50 513

 

Цю статтю включали до бюджетів з часу створення НАБУ та планували по ній мільярдні надходження. На жаль, реальних надходжень по цій статті було настільки мало, що їх сума скромно замовчувалася. У 2020 році за 9 місяців надійшло 62 916 гривень 7 копійок, за даними казначейства. Шістдесят дві тисячі гривень.

Вищий антикорупційний суд працює вже більше року, проте клопотань на арешт коштів корупціонерів так і не дочекався. Надія на те, що у корупціонерів почнуть конфісковвувати кошти, схоже, втрачена остаточно.

При оцінці роботи антикорупціонерів саме конфісковані кошти повинні стати одним із основних KPI. Кошти, отримані як застава у запобіжному заході, не можна вважати доходом державного бюджету, бо вони будуть повернуті підозрюваним. Так само не є обєктивним показником суми коштів, «розкрадання яких попереджено».

Проблема потребує вивчення і врахування при доопрацюванні Національної антикорупційної стратегії. Один з механізмів її вирішення – ухвалення законопроекту 3304, який дозволить залучати до розшуку та повернення корупційних активів незалежні судові фонди. До прикладу, подібними інструментами у Бразилії повернули 1 млрд доларів, вкрадених корупціонерами у державної компанії Petrobras.

Все-таки боротьба з корупцією повинна бути не лише ефектним процесом, але і давати ефективні результати.

Источник фб

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