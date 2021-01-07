ПРОТЕСТИ ПІШЛИ НА КОРИСТЬ БАЙДЕНУ Игорь Попов

2021-01-07 10:24 108

З позицій конспірології, цієї ночі ми спостерігали майстер-клас по каналізації політичних протестів. Ще вчора ситуація із затвердженням результатів президентських виборів виглядала ризиковою:

- Десятки конгресменів-республіканців підготували оскарження.

- Обидві палати Конгресу повинні були провести публічні дебати щодо дивних особливостей поштового голосування.

- М.Пенс міг зробити суперечливі заяви, а Д.Трамп мав шанси на участь у виборчій кампанії у 2024.

- Все це відбувалося за присутності сотні тисяч протестантів, які сумнівалися в результатах виборів.

Звичайно, перемога Дж.Байдена була би затверджена, але осад би лишився. Завданням технологів було зміцнити легітимність та понизити ризики подальших протистоянь.

Напередодні штурму соцмережі ніяк не блокували заклики до протестів. Перед Капітолієм виставили не спецзагони поліції, а охоронців без амуніції.

Дещо перестаралися костюмери – «пухнастий повстанець» з рогами виглядав уже комічно, проте це вже дрібниці. Як тільки матеріал було відзнято, прислали озброєний спецназ, відключили Твіттер, протестувальників тихо вивели і почали прибирати Капітолій для засідання Конгресу.

В результаті: нація обєдналася «проти насильства і за демократію» навколо Байдена, будь-які протести тепер асоціюються з рогатим опудалом, про деталі поштового голосування всі забули, Трампа загнали під лавку і він буде мовчати.

Політичні протести можна використовувати як бойовий вірус, але в малих дозах також і як вакцину проти великих протистоянь.

Дерело фб

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще блоги

Игорь Попов ПРОТЕСТИ ПІШЛИ НА КОРИСТЬ БАЙДЕНУ 2021-01-07 10:24 108
Вадим Трюхан Завдання номер один для України на новий рік 2020-12-28 10:16 891
Елена Лебеденко Харьков и равновесие, которое оставил после себя Геннадий Кернес 2020-12-17 11:24 8343
Игорь Попов У бюджеті-2021 із дохідної частини пропав рядок "Кошти, конфісковані у корупціонерів" 2020-12-15 20:50 1782
Аля Шандра Про капелюх і ялинку 2020-12-14 08:02 1782
Дмитрий Джангиров ПОЧЕМУ ЛОКДАУН В УКРАИНЕ ВВЕЛИ ИМЕННО НА 17 суток 2020-12-11 09:05 4941
Виктор Еленский 10 ПОДІЙ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ 2010-х 2020-12-04 09:32 1404
Володимир Литвин ЯКБИ ЗНАВ, ДЕ ВПАДЕШ, ТО Й СОЛОМКИ ПІДСТЕЛИВ БИ 2020-12-02 10:42 1890
Все блоги

Блоги

Игорь Попов ПРОТЕСТИ ПІШЛИ НА КОРИСТЬ БАЙДЕНУ 108
Вадим Трюхан Завдання номер один для України на новий рік 891
Елена Лебеденко Харьков и равновесие, которое оставил после себя Геннадий Кернес 8343
Игорь Попов У бюджеті-2021 із дохідної частини пропав рядок "Кошти, конфісковані у корупціонерів" 1782
Аля Шандра Про капелюх і ялинку 1782
Дмитрий Джангиров ПОЧЕМУ ЛОКДАУН В УКРАИНЕ ВВЕЛИ ИМЕННО НА 17 суток 4941
Виктор Еленский 10 ПОДІЙ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ 2010-х 1404
Володимир Литвин ЯКБИ ЗНАВ, ДЕ ВПАДЕШ, ТО Й СОЛОМКИ ПІДСТЕЛИВ БИ 1890
Все блоги