ПРОТЕСТИ ПІШЛИ НА КОРИСТЬ БАЙДЕНУ Игорь Попов

2021-01-07 10:24 108

З позицій конспірології, цієї ночі ми спостерігали майстер-клас по каналізації політичних протестів. Ще вчора ситуація із затвердженням результатів президентських виборів виглядала ризиковою:

- Десятки конгресменів-республіканців підготували оскарження.

- Обидві палати Конгресу повинні були провести публічні дебати щодо дивних особливостей поштового голосування.

- М.Пенс міг зробити суперечливі заяви, а Д.Трамп мав шанси на участь у виборчій кампанії у 2024.

- Все це відбувалося за присутності сотні тисяч протестантів, які сумнівалися в результатах виборів.

Звичайно, перемога Дж.Байдена була би затверджена, але осад би лишився. Завданням технологів було зміцнити легітимність та понизити ризики подальших протистоянь.

Напередодні штурму соцмережі ніяк не блокували заклики до протестів. Перед Капітолієм виставили не спецзагони поліції, а охоронців без амуніції.

Дещо перестаралися костюмери – «пухнастий повстанець» з рогами виглядав уже комічно, проте це вже дрібниці. Як тільки матеріал було відзнято, прислали озброєний спецназ, відключили Твіттер, протестувальників тихо вивели і почали прибирати Капітолій для засідання Конгресу.

В результаті: нація обєдналася «проти насильства і за демократію» навколо Байдена, будь-які протести тепер асоціюються з рогатим опудалом, про деталі поштового голосування всі забули, Трампа загнали під лавку і він буде мовчати.

Політичні протести можна використовувати як бойовий вірус, але в малих дозах також і як вакцину проти великих протистоянь.

Дерело фб

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