РЕВОЛЮЦИЯ АНГЕЛОВ И КАЗАК ГАВРИЛЮК Янина Соколовская

2021-01-11 10:53 270

Протестная волна в Штатах удачно канализирована. Ряженым чучелам позволили взобраться на капитолийский холм, поселфиться в кресле президента и в принципе проявить себя как обезьяны. Теперь очень надолго в головах избирателей останется связь Трамп-протест-американский "гаврилюк" в мехах. И чтоб ни делал теперь Трамп, он напрямую ассоциируется с этим меховым "гаврилюком".

А как только фото были сделаны, видео отсняты, ассоциативные связи установлены и закреплены до состояния обывательского страха, госздания были зачищены от "обезьяноподобных".

И теперь Байден - президент и спаситель от неконтролируемых протестов. А история со странным почтовым голосованием затерта и будет забыта.

Это полная победа технологий над массовым сознанием. Почту, твиттер и телевизор не зря взяли первыми. Теперь они обеспечат Байдену не только президентство, но и поддержку патерналистически настроенного общества.

К тому же основа государственности в виде флага осталась незыблемой. Это тоже обыватель должен записать на подкорочку.

ПС "гаврилюка" зовут вполне технологично - Jake Angeli. Самое время ангела протестов из него слепить.

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