Кто должен заниматься воспитанием ребенка Владислав Головин

2021-01-13 07:26 405

Есть множество ложных стереотипов о том, кто такой настоящий мужчина. Один из них: "дети и воспитание - не мужское дело, этим лучше заниматься женщинам". Это неправда. Давайте по пунктам разберем почему.

Недавно ко мне в гости пришел один старый друг. Он был в затяжной депрессии после развода. Жена сама захотела расстаться, хотя не было ни измен, ни насилия, ни других поводов. Просто разлюбила. А Саня, считавший семью самым важным проектом своей жизни, после таких новостей был сам не свой. “Я не уверен смогу ли я заботиться о детях и при этом зарабатывать деньги. Пусть лучше после развода они останутся с бывшей женой”, - говорил он. В глубине души он согласен с тем, что ребенок - это женская забота. И что мужчина-воспитатель – это как-то ненормально.

Большинство мужчин тоже считают, что женщины лучше справляются с детьми

Вот только две цифры. 70% заявлений в суды о месте проживания ребенка подают матери, и только 30% - отцы. А в тех случаях, когда матери подают такие иски, 79% отцов или признавали такие требования или просто не приходили на заседания суда, тем самым признавая его. Это данные исследования ЮрФем (декабрь 2020 года).

Другими словами, мужчины после развода своими действими часто показывают – пусть дети будут с тобой, я согласен.

Неверие в свои силы и в способность мужчины справиться с детьми – это ложная идея. Вредный стереотип. Судите сами.

Человек, создавший современную классно-урочную систему – мужчина. Ян Коменский, чешский педагог-гуманист, писатель, общественный деятель.

Один из самых выдающихся педагогов XX-го века – Януш Корчак. Тоже мужчина. Создавший дом для сирот в Варшаве, написавший гениальную книгу “Как любить ребенка”. Его заповеди постоянно публикуют на сайтах для родителей и им восхищаются все – и отцы и мамы.

Антон Макаренко, Василий Сухомлинский – труды этих мужчин до сих пор обязательны в программе педагогических ВУЗов.

Поколение советских родителей зачитывалось книгами мужчины Бенджамина Спока, современные детские психологи строят свои программы на открытиях и книгах мужчин – психологов и педагогов – Льва Выготского, Карла Роджерса, Томаса Гордона.

Вы еще думаете, что воспитание детей – это женское дело? Тогда посмотрите кто получал Global Teacher Prize, которая в Украине присуждается с 2017-го года. Кто становился лучшим учителем Украины, то есть побеждал в среде, где женщин – подавляющее большинство? В честном и прозрачном конкурсе.

Первый победитель, 2017-й год: Пауль Пшеничка, учитель физики и астрономии Черновицкого городского лицея №1.

В 2018-м году победил Александр Жук, учитель информатики в Запорожском школе-интернате “Джерело”.

В 2019-м - Наталья Кидалова, учительница английского языка, украинского языка и литературы Мелитопольской специализированной школы № 23.

В 2020-м - Василий Дяков, учитель истории Залищанской государственной гимназии.

Повторюсь, речь идет о конкурсе, на который посылаются тысячи заявок и о профессии, в которой женщин гораздо больше мужчин.

А теперь давайте посмотрим еще какое значение имеет присутствие или отсутствие отца в жизни ребенка.

У детей, которые растут с матерями-одиночками, в четыре раза выше вероятность остаться бедными.

Дети, которые растут без отцов, находятся в зоне повышенного риска злоупотребления алкоголем и наркотиками.

Журнал Psychology Today в 2012 году опубликовал статью Эдварда Крука, в которой утверждалось, что 71% студентов, бросивших высшее образование или отчисленных их ВУЗов – выходцы из семей без отцов.

Короче говоря, парни, вас обманули. Вы хорошие педагоги, вы сможете справиться с детьми. Идея том, что воспитание - это не мужское дело и женщины в этом лучше - не более чем стереотип.

Источник ФБ

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире