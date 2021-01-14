Щодо подій в США : Найголовніше Марина Ставнійчук

2021-01-14 09:52 243

Останніми днями Президент Трамп запровадив надзвичайний стан в штаті Колумбія до 24 січня цього року. 

Учора він перебував у Білому домі, на військових базах США, згодом виступив в штаті Техас. Біля 700 км стіни з Мексикою , яку таки збудовано, як і обіцяв. Грунтовно виступив. Зауважив. Він не проти Мексики, він проти наркотрафіків, проти торгівлі людьми , злочинності уцілому....

Ютуб учора також заблокував Президента першої демократії світу. Безпрецедентно. Шокуюче. Знову. За Трампом впродовж декількох днів до Телеграм прийшли порядка 25 мільйонів людей. Боротьба економічна, політична в мережах, за мережі - теж почалася...
По великому рахунку у світі почався новий етап переосмислення ключових демократичних цінностей. Передовсім , свободи слова!

Віце-президент США Майкл Пенс категорично відмовив пані Пелосі у відстороненні Президента Трампа за вже загальновідомою 25 поправкою до Конституції . Імпічмент Президента Трампа сьогодні був підтриманий Палатою Представників на чолі з тією ж пані Пелосі .
Далі процедура імпічменту заблокована. Жодної перспективи в Сенаті навіть почати розгляд. Це об’єктивно!

Для обраного Президента Байдена обирають віртуальну процедуру інавгурації. Щось нове.

При цьому забезпечувати порядок планується силами 15 тисяч охоронців. Камала Харіс - на першій сторінці американського жіночого журналу Vogue. Блакитний костюм! Їй гарно!

Працюють разом над укомплектуванням апарату своєї майбутньої влади.

Події розвиваються....

Спостерігаємо далі.

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