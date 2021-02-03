Если вам показалось, что московские протесты - это украинский майдан, то вам показалось.
Да, имеется копирование стиля и технологий с ингридиентами:
- студенты, подростки, романтический молодняк
- отсутствие (пока) на протестах партийных флагов
- присутствие в поддерживающей близости западных дипломатов
- мирные шествия по улицам (пока без файеров)
- скандирование простых речевок
- избиение спецназом "онижедетей" и охота на них по дворам
- первое звучание призыва "полиция с народом"
Но:
- этот призыв безответен, потому что благополучие российских силовиков с родней до пятого колена связано с нынешней властью
- в протестной толпе не ощутимы десятники, сотники, провокаторы, она не структурирована, вяла и уныла
- она стоит "против", а не "за". Если украинский майдан поднялся в первый раз за победу Ющенко на выборах, а во второй - за подписание ассоциации с ЕС, то московские протесты не имеют яркой, призывной, конкретной цели. А без нее долго не походишь - направление ходьбы неизвестно.
- протестные толпы бродят и расходятся. Нет никаких палаточных городков, бывших физической базой украинских майданов.
- протестующие идут на прогулку, а не на борьбу. У них прекрасные кудри и яркие стрижки, но нет касок и даже шапок, удары полицейских дубинок - неожиданность для них.
В итоге московские протесты по сравнению с майданами - вялый плагиат. И юные хипстеры фактически стоят на развилке: либо они экипируются, в том числе касками или на худой случай кастрюлями (да-да, теми самыми) и получат цель, к которой рискнут двинуться, либо - уйдут в романтику и на том и увянут. Сейчас более реальным выглядит второй вариант.
Что касается Украины, и это для меня самое важное, то тут нашего интереса нет. Для нас это не борьба добра со злом. При любом исходе событий добра для нас не предвидится.
У нас борьба своя. Суть ее в противостоянии политике северного соседа, который от нас не отодвинется.
У нас нет шанса расслабиться и подождать, пока мимо нас нечто проплывет. Как только мы понадеемся на решение наших вопросов без нас, то проплывающими окажемся мы сами.
Максимум, который мы можем себе позволить - это сочувствие тем, кого бьют. Но оно не должно отвлекать нас от собственно наших целей и задач. В отличие от российских протестующих, мы знаем, куда идем. Путь в ЕС и НАТО обозначен у нас конституционно.
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