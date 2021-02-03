УКРАИНЦЫ, НЕ НАДЕЙТЕСЬ Янина Соколовская

2021-02-03 08:25 1480

Если вам показалось, что московские протесты - это украинский майдан, то вам показалось.

Да, имеется копирование стиля и технологий с ингридиентами:

- студенты, подростки, романтический молодняк

- отсутствие (пока) на протестах партийных флагов

- присутствие в поддерживающей близости западных дипломатов

- мирные шествия по улицам (пока без файеров)

- скандирование простых речевок

- избиение спецназом "онижедетей" и охота на них по дворам

- первое звучание призыва "полиция с народом"

Но:

- этот призыв безответен, потому что благополучие российских силовиков с родней до пятого колена связано с нынешней властью

- в протестной толпе не ощутимы десятники, сотники, провокаторы, она не структурирована, вяла и уныла

- она стоит "против", а не "за". Если украинский майдан поднялся в первый раз за победу Ющенко на выборах, а во второй - за подписание ассоциации с ЕС, то московские протесты не имеют яркой, призывной, конкретной цели. А без нее долго не походишь - направление ходьбы неизвестно.

- протестные толпы бродят и расходятся. Нет никаких палаточных городков, бывших физической базой украинских майданов.

- протестующие идут на прогулку, а не на борьбу. У них прекрасные кудри и яркие стрижки, но нет касок и даже шапок, удары полицейских дубинок - неожиданность для них.

В итоге московские протесты по сравнению с майданами - вялый плагиат. И юные хипстеры фактически стоят на развилке: либо они экипируются, в том числе касками или на худой случай кастрюлями (да-да, теми самыми) и получат цель, к которой рискнут двинуться, либо - уйдут в романтику и на том и увянут. Сейчас более реальным выглядит второй вариант.

Что касается Украины, и это для меня самое важное, то тут нашего интереса нет. Для нас это не борьба добра со злом. При любом исходе событий добра для нас не предвидится.

У нас борьба своя. Суть ее в противостоянии политике северного соседа, который от нас не отодвинется.

У нас нет шанса расслабиться и подождать, пока мимо нас нечто проплывет. Как только мы понадеемся на решение наших вопросов без нас, то проплывающими окажемся мы сами.

Максимум, который мы можем себе позволить - это сочувствие тем, кого бьют. Но оно не должно отвлекать нас от собственно наших целей и задач. В отличие от российских протестующих, мы знаем, куда идем. Путь в ЕС и НАТО обозначен у нас конституционно.

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