Блискавичне закриття телеканалів показало хто в українській хаті господар Вадим Трюхан

2021-02-03 15:40 2960

Про закриття телеканалів Медведчука пишуть, говорять і навіть істерять, багато і розлого. Не буду намагатися відкусити кусень чужого хліба. Воно мені не треба, та й відома моя позиція по суті, не раз озвучував.

Але мене в цій ситуації вразило, і то по доброму, ось що.

Ця спецоперація була проведена блискавично, без жодних «протікань», як в тій же історії з вагнерівцями, і стала абсолютною несподіванкою як для росіян, так і для їхньої п’ятої колони в Україні.

Про що це свідчать? Та про те, що можуть, якщо хочуть!!! Рано хтось заходився хоронити українську державу!

І не залежно від того, які результати ми побачимо в судах, а це на місяці, а можливо й на роки, Президент Володимир Зеленський, грюкнувши по столу, показав хто в українській хаті господар, і захопив стратегічну ініціативу.

Залишається лиш побажати, щоб йому дав Бог сил тримати удари, яких ще попереду буде чимало, і діяти послідовно, в інтересах нашої неньки України і її громадян!

ПС. На упередження. Я особисто не став фанатом Володимира Зеленського чи його «Слуги народу», і його помилки критикуватиму, як і раніше. Але, як громадянин України, підтримую його про-українські рішення і дії, як мого Президента.

Джерело: ФБ

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире