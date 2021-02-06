Он-лайн обучение у них и у нас: почувствуйте разницу Юлия Блажнова-Рекуха

2021-02-06 09:38 185

Про школы и онлайн-обучение давно обещала написать и сегодня край моему терпению)

Сначала напомню, что мы в Англии, как ушли на рождественские каникулы в декабре, ещё в школы не возвращались

До этого школы Англии были закрыты с марта по сентябрь

Т.е. на традиционном обучении мы продержалась 3,5 месяца осенне-зимнего периода и теперь вернёмся в школы не раньше 8-го марта

Подробности возвращения и графики будут озвучены в конце февраля

Северная Ирландия, как и Англия, не планирует открывать школы до марта

Тем временем, школы Шотландии и Уэльса начинают поэтапное возвращение с 22 февраля. Первыми выйдут 1-3 классы и выпускники. В Уэльсе также вернутся некоторые колледжи

Неделю назад Борис Джонсон опубликовал открытое письмо на бланке Даунинг стрит с обращением благодарности всем родителям страны

Помимо прочего в письме он написал сколько бесплатных компьютеров отправило государство нуждающимся в них детям для онлайн-обучения

В Англии онлайн-обучение организовано по разному в каждой школе

По моим наблюдениям, государственные школы лучше организовали дистанционное обучение, чем частные

Например, недавно мама ученицы частной школы в Лондоне поделилась, что у них при оплате за начальную школу £1500 в месяц, за каждый пропущенный месяц школы в пандемию скидка 10%. При этом, онлайн обучения нет, только распечатки со школы для самостоятельных занятий

Мои дети учатся в начальной и средней государственных школах

Расскажу немного, как у нас организовано обучение.

Primary school, начальная школа, возраст 8 лет, 3-й класс

Обучение проводят: учитель, помощник учителя, учитель на замене, учитель мандарина

8.50 подключение в Zoom

8.55 приветствие, перекличка класса. Учитель отмечает присутствующих, пропуск равноценен пропуску обычного школьного дня

9.00-10.30 два урока

Обычно чтение и английский или математика и английский

10.30-10.45 перерыв

У нас обычно банан или яблоко)

10.45-12.00 два урока математики или два урока английского

12.00-13.00 обед

13.00-14.15 наука, компьютинг, китайский язык (мандарин), религия и др.

Относительно мандарина, то это второй год обучения. Преподают китаянки, специально приглашённые в школу

Один раз в неделю физкультура. Вначале учитель показывала. Теперь включает уроки профессионалов, музыкально, динамично)

Каждую пятницу задают домашнее задание, которое необходимо делать на протяжении недели

Все домашние задания выполняется на интернете, вход на платформу через персональный логин и пароль

Также каждую пятницу School assembly. Это школьное собрание для классов и учителей

Обычно по пятницам называют "star of the week" по классам

Я сегодня оказалась рядом во время ассембли и так совпало, что сегодня звездой недели в классе назвали дочку. Это было здорово)

Grammar school, селективная средняя школа, 11-18 лет

Регистрация каждое утро в 8.15 утра

Обучение проходит в Microsoft Teams.

Одна часть обучения проходит в онлайн-формате с учителями.

Другая часть - задания для самостоятельной работы.

Иногда ребёнок спускается вниз поесть)

Целыми днями сидит у себя в комнате с компьютером и телефоном, в наушниках

И на вид, учится.

Время от времени говорит, что у них тест или что срочно нужно отправить задание

Вы уже поняли, что я совсем не контролирую)

Время от времени обращается к папе разобраться вместе в чем-то по математике. Вообще не моя тема.

Зато со мной можно порассуждать по "Animal farm" Оруэлла

Меня удивили некоторые акценты, которые она принесла со школы по Скотному двору, Ленину и Октябрьской революции.

Мне самой пришлось углубиться в дебри и переосмыслить некоторые моменты, чтобы соответствовать своему ребёнку 12-ти лет. Кстати, открыла для себя каким Ленин был модником. Историю про костюм из Стокгольма я не знала.

Сочинение по Оруэллу в итоге она написала с лучшим результатом

Да и вообще, результаты за семестр достойные.

Короче, не вижу морального права контролировать человека, который абсолютно очевидно умнее меня.

Вот королева Елизавета II никогда не ходила в школу и что?

Зато бананы она предпочитает есть ножом и вилкой, чтобы выглядеть, как леди, а не как обезьяна.

Об этом рассказал в своей книге бывший шеф-повар королевской семьи, Darren McGrady

Удивительно, правда?

Но меня сегодня удивило другое

На школьной ассамблее по Zoom у младшей, директор школы, которая проводила его, была в костюме банана.

Взрослая женщина старше 45-ти лет, не худая и довольно строгая была в костюме банана. Это был комбинезон

Мы же все понимаем, как малым детям сейчас не хватает обычных детских эмоций, которые можно получить только в детском коллективе

Сидя в локдаунах весь год у детей вакуум теплого жёлтого цвета и директор школы делает, что в её силах, чтобы расслабить и порадовать детей

Директор моей школы предпочитала костюм тирана, а директор лондонской школы выбирает костюм банана. Чувствуется разница

У меня в связи с этим родился такой смысл, детей не надо контролировать. Детям надо давать доступ к знаниям и не напрягать

Банан - как символ свободы и радости.

Всем хороших выходных!)

Кстати, в бананах есть гормон радости, дофамин.

Источник фб