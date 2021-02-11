Что ждет нас в 2021: прогноз от МВД Янина Соколовская

2021-02-11 21:07 1369

Пока на самом верху трещали чубы по поводу внешней политики, на среднем, правительственном, уровне обсуждались вопросы, важные для уровня низового, на котором живёт каждый гражданин Украины, которого политики так мило называют "простым".

Я говорю о коллегии, которую по итогам прошлого года и с планами на год нынешний провело МВД. Там зафиксировали интереснейшие для всех моменты.

Во-первых, по данным полиции, уровень доверия к ней возрос. Ссылаясь на данные соцопросов, в полиции рады тому, что ей доверяют более 40% граждан. Это больше, чем прошлом году. И это – при сложных условиях жизни страны. Мягко говоря – сложных, потому что под этим словом понимается война, коронокризис и не менее сложные этапы нашего пути.

А если смотреть по ОТГ, то там ситуация, озвученная в МВД, ещё убедительные – более 70 % доверия. По словам главы МВД Арсена Авакова, общины или уже обеспечен или будут обеспечены полицейскими офицерами, которые там жили живут. То есть местные люди будут их знать, что действительно важно.

Во-вторых и впервые в истории Нацполиция на 45% увеличила раскрываемость преступлений. А если в абсолютных цифрах, то это 353 обезвреженных преступных группировок.

В-третьих- отдельная тема охраны украинской границы. По словам Авакова, сотрудничество с Францией продолжится, а, значит, у Украины будут вертолёты, которые будут не только закупать за рубежом, но и собирать на предприятии «Нибулон» в Николаеве.

В-четвертых, кроме боевых целей, переоснащение полиции выполнит задачи, касающиеся и мирной территории Украины напрямую. Это помощь медикам в эвакуации вертолетами заболевших либо пострадавших. Как рассказали в МВД, это оказалось особенно важным во время пандемии. Благодаря методам аэроэвакуации 7 000 000 украинцев получили доступ к экстренной медицинской помощи, которого они не могли получить ранее - отмечает Аваков.

В-пятых, в МВД говорили о том, что удалось сохранить стабильность во время коронокризиса, а также избежать массовых протестов, которые были в европейских странах и которые там вынуждены были Подавлять - по закону, но жестко

В-шестых, отчиталая полиция и о том, что нравится далеко не всем – об установке камер фиксации нарушений правил дорожного движения. По их словам, 48 (!) камер дали эффект в виде снижения в три раза количество аварий. Поэтому в нынешнем году поставят еще 200 камер. Автомобилистам придётся крепиться и не нарушать.

В-седьмых, я должна бы начаться следующий абзац словом НО... А я этого не сделаю. Мы слишком погрязли в обсуждении наших недостатков. Мы слишком перестали замечать достижения. Поэтому список позитивов, озвученный на коллегии, я не буду украшать никакими НО. Пусть он останется таким, как есть и внушает нам уверенность не только в завтрашнем дне, но и в благополучии нынешнего года.