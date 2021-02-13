С приветом из «босховского ада» Андрей Авситидийский

2021-02-13 09:53 333

С 1 марта власти Республики Кипр ждут туристов из Украины, Беларуси, России и вообще отовсюду, откуда будут летать самолеты. С одной стороны, это прекрасно. Бабушки и дедушки обнимут внуков, которых не видели почти год. Получат работу сотрудники части отелей. Начнется (я надеюсь) какая-то движуха по выходу из Covid-анабиоза. Однако есть ряд обстоятельств, которые, мягко говоря, могут насторожить туристов.

• У нас сейчас смс-режим выхода на свежий воздух. Помещение можно покинуть два раза в сутки по уважительной причине. Возможно, конечно, что с 1 марта вот это всё наконец-то отменят. Если нет, то прилетаете, покупаете кипрскую симку, отправляете смс-ку на номер 8998 и гуляете себе на здоровье. Максимум шесть часов в сутки.

• На улице надо быть в маске. С каким шикарным загаром вы вернетесь! Не нравится быть в маске? Тогда занимайтесь всё время спортом, и у офицеров полиции не возникнет к вам претензий. В случае косяка с вашей стороны — штраф 300 евро. На отмену масочного режима пока нет никакой надежды. Даже летом.

• Рестораны, бары и ночные клубы закрыты. В лучшем случае они откроются в середине марта. Скорее всего, вход в них будет по QR-кодам. Чтобы получить код, надо будет всего лишь раз в трое суток сдавать экспресс-тест. Отстояли час-два в очереди? Поздравляем! Теперь вам можно идти в места скопления людей.

• С 21:00 до 5:00 на острове Афродиты комендантский час. До конца марта его точно не отменят. Выйти ночью на улицу можно только по двум причинам: «Работа» и «Срочный визит» (в больницу, аптеку, ветклинику). Какая из этих причин вам больше нравится?

И наконец, вишенка на торте — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил телеведущему Владимиру Соловьеву, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если Брюссель одобрит новые санкции, создающие риски для экономики России.

Видимо, глава МИД РФ ознакомился с манифестом режиссера Константина Богомолова, который призывает «отцепить вагон от безумного поезда, несущегося в босховский ад». Кипр — часть Евросоюза. Во избежание катаклизмов довожу до сведения Сергея Лаврова, что «мультикультурных гендерно-нейтральных чертей» на Кипре практически нет.

Подминистерство туризма тем временем придумало план привлечения туристов из девяти пунктов. По силе воздействия он, правда, сопоставим с творчеством Евгения Петросяна (пункт №1 — «Проведение конференций»!!!). Но, несмотря на всю эту лабуду, мы живы, почти все здоровы и готовы, перекрестившись, начать строить новый мир…

Источник фб