Новое время выбрало нас или как Украина в февральский мороз отстояла Независимость Янина Соколовская

2021-02-18 11:16 407

Вот и 18 февраля, дата появления той Украины, которая получила Независимость не по случаю, а отстояла ее кровью, жизнями, Небесными сотнями и тысячами - сколько их, до сих несчетно.

Доподлинно известно одно: невзирая на наше умение устраивать скандалы по не самым крупным поводам, несмотря на податливость электората манипуляциям, его приверженность вере в чудеса и виртуозность прыжков по граблям, перед лицом большой угрозы мы - едины.

Страну свою любим, право выбора - защищаем, а свободу никому не отдадим.

Теперь это доказано не только давней, но и новейшей историей Украины, подвигом тех, кто выжил, и тех, кто погиб - всех, кто выстоял.

Новое время выбрало нас.

Фото гениального Ефрема Лукацкого.

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