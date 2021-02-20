​ Санкции СНБО: кто станет следующим Янина Соколовская

2021-02-20 09:01 9916

​ Обрадовались уже, отзлорадствовали по поводу вчерашних санкций? А теперь давайте по сути.

​ 1. Решение СНБО принято, но указ президента пока не появился. О чем это говорит? О том, что одно дело замАх и пиар, и совсем другое - удар и указ. Фактически фигурантам дали время переоформить все то, что не должно попасть под санкции.

2. Несмотря на отсрочку с публикацией указа, решение СНБО под руководством Зеленского - сигнал всем несогласным. Станете противодействовать - получите по рукам и капиталам. И те, кто вчера приветствовали закрытие телеканалов, завтра сами могут быть закрыты. И не в смысле отключения вещания, а в самом прямом, сермяжном смысле. Зе поменял курс с мягкого президента на жесткого - по отношению к своим оппонентам. Потому - посадки будут. Но не те, которых ожидал электорат Зе.

3. И решение СНБО, и недавно опубликованный ролик о том, как Зе устал, говорят, что ему надоело быть объектом насмешек, непринимаемым всерьез. Серьёзность будут наращивать методом устрашения инакомыслящих.

4. Вопреки подозрениям, Совбез не ударил по Порошенко и его каналам. Но я бы тут не обольщалась. Сейчас, ударив по пророссийским, команда Зе ждет электорального результата. Если не поможет - станут бить по патриотам, не затрагивая буйных ультраправых. И результат будут ждать там.

5. Скажется ли позитивно введение санкций на рейтинге Зе? Думаю, колебание будет несущественным. То есть следующий удар - по правому флангу - стоит ожидать достаточно скоро. Поднять рейтинг и, главное, сократить антирейтинг им необходимо любыми доступными способами. Вариантов осталось немного.

6. Зе пытается играть на патриотическом электоральном поле Порошенко, где ему мало кто верит. Зачем он это делает - существенный вопрос. Ведь ему более логично собирать голоса на русскоязычном поле ОПЗЖ. Но последними своими действиями он отсекает эту возможность. Почему он выбирает такую проигрышную стратегию? Это сведение счетов с Порошенко, которое началось на стадионе и не может закончиться, или сознательное выполнение некого пожелания не мешать ОПЗЖ? Ответ станет понятным в ближайшие недели.

7. Юридическая сторона введения санкций против граждан Украины так хромает, что даже ползти не может. Законнее был бы суд и арест имущества. Но этим путем Зе, не контролирующий суды, пойти не может. Он использует доступный для него механизм быстрого действия - Совбез и предоставляет второй стороне право судиться. При этом понимая, что решения судов появятся через годы, уже при совсем другом президенте. И это уже не будет проблемой Зе.

Потому для оппозиции решение СНБО - напрасный повод радоваться и не менее напрасные надежды. Освоив полузаконный механизм возмездия, скоро новая власть придет за теми, кто ей противостоит с правых позиций. За теми 25%, которые за прошедшие годы разрослись до 34% и подогрели антирейтинг до заоблачных высот. Они мешают власти жить, на них это не может не сказаться. Гонения на оппозицию времен Кучмы могут показаться цветочками. То есть - новым игрокам приготовиться.

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