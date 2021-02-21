Модный вирус и права человека: процесс пошел Наталья Бабасян

2021-02-21 08:06 370

 

Читала вчера бульварную британскую газетенку Daily Mail. И попала на колонку. А в ней известный британский журналист и колумнист Ричард Литтлджон, работавший кстати раньше в разных приличных изданиях, на языке читателей этой газеты разъясняет почему им надо срочно вакцинироваться. Их просто скоро никуда не будут брать на работу без свидетельств о вакцинации. Даже в водопроводчики. Вот компания Pimlico Plumbers уже об этом объявила. Потому что даже если у вас не работает отопление, нахрена вам сопливый водопроводчик. И типа нечего жаловаться, что при оформлении визы в любую страну с вас будут требовать справки о вакцинации. Отпечатки пальцев же вы сдаёте и не паритесь. В театрах, кинотеатрах и на стадионах, прежде, чем войти, вы показываете билет. А почему бы вам не показать свидетельство об уколе? "Это необычные времена, требующие чрезвычайных мер. Почему бы вам не узнать, был ли вакцинирован торговец, входящий в ваш дом?" Вот и вся цена той хваленой privacy, которой вся Западная Европа столько размахивала у нас у всех перед носом. В качестве основного предмета гордости. И продолжает сейчас тыкать в нос какими-то ещё правами человека, которые на её территории за минувший год просто существовать перестали. И им это вполне себе всем нравится. И никому в голову не приходит, что они об этих правах даже заикаться утратили моральное право.

Источник фб

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