СТЫД И КОВИД: К НАМ ЕДЕТ ИНДИЙСКАЯ ВАКЦИНА Янина Соколовская

2021-02-21 10:05 7400

Итак, некоторая ясность есть. К нам едет индийская вакцина Covishield. Около 500 тысяч доз, то есть хватит на 250 тысяч человек в Киеве и областных центрах, куда вакцину доставят в первую очередь.

Не требовательна к температурным режимам, ей нужно -2--8, то есть режим обычного холодильника. Дешевая, 3 доллара за дозу, предназначенная для бедных стран.

Ее применяли в Великобритании и Аргентине, также дозы отправлены в помощь Бутану, Бангладеш, Бирме, Сейшелам и Мальдивам. Ожидаются поставки в Афганистан, Маврикий, Бразию и Шри-Ланку.

Всего для бедных стран планируют сделать 1 млрд. доз. Ни одна страна ЕС не согласилась на поставки этой вакцины. Но есть данные об ее эффективности в Аргентине - около 70%. Аргентина - до отчаянности смелая страна и передовик вакцинных испытаний. Китайский Синовак там балансировал на пороге проходного балла в 51%.

В Украине же МИД готовит индийской вакцине торжественную встречу. Об этом говорится в распространяемом скане документа.

Читаю его и мечтаю, чтоб он оказался фейком.

- Потому что стыдно, будучи "самой больший страной Европы, стоящей на защите ее рубежей", брать вакцину для бедных и по остаточному принципу;

- потому что позорно эту бедность и остаточность встречать караваем;

- потому что досадно вовремя не встать в очередь за хорошо оттестированными вакцинами;

- потому что печально фиксировать факт, что Украина "сражается за мировую демократию", а за нее извне не борется никто, даже ее диаспора.

В кавычки взяла самые популярные наши слоганы. История с вакцинацией заставляет их звучать по-иному.

При этом мы понимаем, что массовая вакцинация провалена везде, кроме Албании, Израиля и острова Пасхи. Провалила ее даже Германия с ее отлаженной медициной - потому что крепкие производители не справляются с валом заказов и откладывпют поставки.

Но у нас сотворили новое чудо - ВМЕСТЕ С ПРОВАЛОМ ПОЛУЧИЛИ ПОЗОР. За которым последует еще один провал - люди будут бояться колоть непонятную вакцину, даже если ее под телекамеры вколят Зеленскому.

Кроме того, в памяти неизбежно всплывает история о вакцинации высшего чиновничьего "духовенства" контрабандным Pfizerом. И это слишком яркое свидетельство разделения людей на "простых" и хитро-сложных. И мне так слепит глаза эта яркость, что хочется их на время закрыть - чтоб не видеть всего того, что свершается дома.