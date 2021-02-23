Нема чого святкувати, або чому треба остаточно забути про 23 лютого Вадим Трюхан

2021-02-23 13:35 555

Так, я теж служив у РА. Але це не привід 23 лютого святкувати «День радянської армії і військово-морського флоту» (так це називалося до 1992 року), який зараз в Росії, Білорусі, Киргизстані і Таджикистані називається «День защитника Отечества».

Часи змінюються. Треба жити зараз, а не вчора. І так. Більшість людей мого покоління були піонерами і комсомольцями. Але це ж не означає, що ми досі маємо якось святкувати день так званої жовтневої «революції», День народження вождя всього пролетаріату, а насправді маньяка всіх часів і народів, Ульянова-Леніна, тіло якого досі лежить на Красной площі в Москві, і решту радянсько-москальських свят.

Так ще не варто мене вітати сьогодні. Нема чого сьогодні святкувати.

І до речі. Якщо хто не в курсі, нагадую. День захисників Вітчизни в Україні 14 жовтня, на Покрову.

Джерело: ФБ

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