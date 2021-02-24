Непривитых отправят в спецлагеря? Наталья Бабасян

2021-02-24 08:36 999

Израиль эволюционирует какими-то гигантскими темпами. Вчера в стране официально фактически отменили врачебную тайну.

Теперь по закону минздрав страны может передавать инфу о непривитых от модного вируса в любые госучреждения. Что в общем логично. Какая может быть врачебная тайна там, где на входе в магазин любой охранник может потребовать справку о вакцинации от модного вируса.

Плюс разрабатывается закон о запрете невакцинированным доступа к рабочим местам. Как в государственном, так и в частном секторе. Ответственность предлагается возложить на работодателей. И штрафовать, штрафовать, штрафовать.

Даже невозможно представить, что может остановить жителей страны от логического завершения этой эволюции. В виде создания для непривитых сограждан спецлагерей. При 90-процентной поддержке местного населения. И под аплодисменты мирового сообщества. Во имя сохранения здоровья нации.

Источник фб

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