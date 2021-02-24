Протести на Банковій: два головних висновка, які варто зробити Вадим Трюхан

2021-02-24 13:56 518

«У суботу, дай Бог, почнеться нова революція», - почув я щойно з виступу під ОПУ.

Висновків два:

1) Граблі - це інструмент, який люблять всі, хто стає в Україні владою. І нічого нікого не вчить. На жаль.

2) Це не жарти. Не розсмокчеться само. Наступили на нерв. У влади всього 3 дні, щоб відмотати назад.

І ні, не виступаю я за ще одну революцію. Це погано для країни, яка перебуває де факто в стані війни, і проти якої орди ворогів готові полізти при першій нагоді.

Але водночас і розумію, що революцією не просто пахне, вона на обрії вже маячить. Як це не прикро...

Джерело ФБ

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