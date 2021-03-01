Особливості національної науки, або як треба читати власну дисертацію Виктор Еленский

2021-03-01 09:33 481

Ніяк не можу дописати одну статтю. І так до неї, і інакше. Все одно не те…

А от йшли ми якось з товаришем Володимирською гіркою. І ще здалеку побачили нашого давнього приятеля, який сидів на лаві і читав грубезний фоліант.

Вітер куйовдив його волосся і засипав осіннім листям. Голуби безборонно упосліджували схилені над читанням плечі. Мамочки невтомно катали через його випростані ноги дитячі возики. Парочка на лаві поруч з кінематографічною експресією з’ясовувала взаємини. Якийсь хлопчисько навіть поцілив нашому приятелеві м’ячем просто у потилицю. Навкруги вирувало життя…

Але приятель жодним чином на це не зважав. Він був у зовсім інших світах. І настільки занурений у те, що відбувалося на сторінках пухкого тому, вбраного у синю палітурку, що навіть якби пам’ятник самому Хрестителю Руси заговорив до нього, він навряд чи звернув би на нього увагу.

- Вітю! - Ми підійшли до приятеля впритул і почали шурхати його за плечі. – Вітю! Що ти читаєш?!

- А? Що? Де? – Не менше хвилини сплинуло, поки Вітя скинувся, важко підвів голову, почав вдивлятися в нас затуманеним поглядом і, здавалося, не уповні впізнавав. Реальність дуже повільно поверталася до нього. І це повернення було гірким і болісним для Віті.

- А це ви, - нарешті вичавив Вітя розчаровано. Йому направду нікого не хотілося в цю мить бачити.

- Вітю, що ти таке читаєш? – не вгамовувалися ми, вражені силою тексту, який настільки захопив нашого приятеля і вирвав його з осоружної буденщини у світ марень й ілюзій.

- Я? – очі Віті поступово наповнювалися внутрішнім світлом.

– Дисертацію свою читаю, хлопці!

«Інтегрована система прогнозування, обліку і контролю майбутніх витрат при здійсненні комісійних операцій в управлінні якістю продукції сільськогосподарських підприємств»!

Подобааааааєєєтсяяя!!!!

Джерело ФБ

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