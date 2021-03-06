Деградация системы образования выглядит именно так Виктория Гриб

2021-03-06 09:36 333
 
119-ая школа в Деснянском районе Киева ищет учителя физики на 9 000 гривен. 
 
Параллельно Эпицентр открывает вакансию уборщицы на 12 000. 
 
При этом коллеги возмущаются, мол, физический факультет Львовского национального университета прекращает готовить учителей физики. 
 
Вы ожидали чего-то другого, друзья? Деградация системы образования выглядит именно так. Зачем нам учителя физики, если для старшеклассников планируется единый курс «Естественные науки, который объединит и физику, и химию, и астрономию, и биологию, и географию? Зачем нам столько «физиков», если запланировано сокращение старших классов?
 
Не удивляетесь, если через 10 лет у нас закончатся не только желающие преподавать в школах и вузах, но и те, кто сумеет этому обучить.
 
Источник фб

 

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