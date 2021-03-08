Сьогодні день, коли треба не напитися, а задуматися над життям-буттям Вадим Трюхан

2021-03-08 10:47 407

Якось 30 років тому, заступник командира дивізіону, в якому я служив, після того, як на тбіліському ринку зробив закупи на офіцерський стіл всього і ще трішки, в тому числі не забувши про молочне поросятко, сказав приблизно таке, мовою оригіналу, - «они думают, что придумали себе праздник, а это легальный повод нам, мужикам, напиться».

Так от. Насправді це день, коли треба не напитися, а всім нам задуматися над життям-буттям, над тим хто ми, люди, жінки і чоловіки, і чого прагнемо досягти у цьому світі.

Адже вічне питання рівності чи нерівності не подінеться нікуди й ніколи. Завжди будуть ті, хто доводитиме, що всі ми рівні в усьому, і водночас ті, хто стверджуватиме, що ніякої рівності не може бути й у помині, бо різні ми, ми Інь і Янь.

Бо ж різні ми, не кращі чи гірші один за одного. Просто різні. Але сильні лиш коли разом.

Не дарма ж ті ж європейці, до яких ми, українці, теж себе відносим, придумали девіз, - «Unity in diversity! (Єдність в різномаїтті!)»

То ж поважаймо один одного, і будьмо терпимими до всього, в тому числі до найдивніших наших забаганок.

Кому душа велить, даруйте лиш сьогодні квіти коханим, хто хоче, робіть це щодня чи будь-коли під настрій, а кому кортить, сходіть сьогодні, чи й в інший день, на якийсь марш рівності чи захисту яких-небудь чи чиїхось прав (не важливо, жінок чи чоловіків), кому ж ліниво сьогодні, просто виспіться, і то вже буде добре, бо ж завтра знову на роботу.

А я поки віртуально вітаю всіх Жінок (з великої літери), кого колись кохав, чи від кого брав кохання, кого ціную і поважаю зараз, і навіть ту єдину, кого щойно зустрів, а може імені якої ще й не знаю, але сподіваюся зустріти й покохати одного дня в майбутньому.

Приємного сонячно дня всім нам, жінкам і чоловікам, а разом людям, і гарного настрою!

Джерело: ФБ

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