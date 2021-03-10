Американка Джесіка з ОБСЄ та її "милі" песики Сергей Ковбасюк

2021-03-10 09:14 888

Щовечора, або щоранку я бігаю і мій маршрут пролягає через центр міста. Так ввочорі близько 22:00 я пробігав по бульвару Шевченка і біля метро «Університет» на мене напала собака, точніше дві, яких вигулювала без повідка «мила молода дівчина»! На моє зауваження вона відповіла, що компенсує мені зіпсовані штани (віддасть кошти вдома) бо вона тут поруч живе))) швиденько вхопила на повідок своїх шелудивих псів і почемчикувала по бульвару долу!

По акценту її мови я зрозумів, що вона іноземка і щоб мене не звинувачували у нападі на добропорядну пані і її милих песиків зателефонував до поліції і пояснив суть інциденту!

Панство, ви ж розумієте мій стан, коли в центрі на тебе нападають «милі песики» і їх хазяйка навіть не просить вибачення! Хамство найвищого гатунку!)

Пані йшла з ними повільно, а я трохи швидче і за переходом біля пам‘ятника Щорсу я її навздогнав та й сказав (на свою голову) що «ви, мадам, не праві, я зателефонував до поліції і тд»!

І ось тут я почув цікаве: «я - американка, я дипломат, я захищена законом, мені нічого не буде, я працюю в #ОБСЄ анг #OSCE мене звати Джесіка, мене тут всі знають, а ви хто? Чому ви мені погрожуєте (виявляється дзвінок до поліції це погроза) ви самі налякали моїх милих песиків і тд))) (добре, що не покусав)!

Я ж їй кажу, це прекрасно мила Джесіка, що ви працюєте в ОБСЄ от я вашому керівництву розкажу зранку, як ви моніторите дотримання прав в Україні... мила пані істерила на весь бульвар і в цей час підійшла її знайома, також з песиками і розуміючи суть конфлікту каже типу «Джесіка - ти не права»!

Розуміючи, що говорити немає далі про що, та й кров іде з ноги я «побажав милій американці Джесиці добраніч)))» і поїхав на таксі до травпункту на Солом‘янську, 17.

Коротче кажучи, я дуже сподівають, що у песиків немає сказу і вони будуть жити довго і щасливо, але не в Україні, а в Америці, куди полетять зі своєю «милою хазяйкою Джесікою», бо таким дипломатам не місце тут, у нас і своїх таких вистачає!

Я також сподіваюсь на офіційне вибачення ОБСЄ за свою «не знаючу закони та не поважаючу громадян України» Джесіку і на компенсацію за штани, ліки і зіпсований вечір!

Джерело ФБ