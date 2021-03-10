Борьба с коррупцией зашла в тупик по кругу Янина Соколовская

2021-03-10 14:56 1887

​ Украинская действительность творит чудеса. На посту главного антикоррупционера "Энергоатома" пытается уцелеть чиновник, которого НАЗК обвиняет в коррупции! И автор этого чуда - некто Олег Полищук.

Еще 1 марта 2021 года в Едином госреестре лиц, совершивших коррупционные правонарушения, размещена информация о коррупционных действиях экс-директора по предотвращению и противодействию коррупции - советника президента ГП "НАЭК" "Энергоатом" Полищука Олега Васильевича.

Чиновник, замешанный в связях с Россией, не хочет терять свою должность в Украине. По данным, публикуемым в СМИ, др сих пор неизвестны ответы на вопросы о недвижимости в РФ, которую жена Полищука продала в 2018 году, заплатив налоги в казну страны, которую Верховная Рада признала государством – агрессором.

Также чиновнику вменяют, что, всю жизнь работая на госпредприятии, он "имеет три квартиры в Киеве, четыре земельных участка в элитных районах столицы (в Броварском, Вышгородском и две в Киево-Святошинском районах), три элитных авто и значительные денежные накопления - более 80 тыс дол. США и 55 тыс долл США в его жены".

Также, к примеру, сайт "Антикор" указывает, что в своих декларациях Полищук не называет ни цены своих машин, ни стоимость квартир и земельных участков, ни источники накопления валютных сбережений". "Создается впечатление, что это все ему подарили, а не он сам это покупал",- отмечает "Антикор".

Плюс к этому, есть масса вопросов не только о о декларировании, но и ,главное, об источниках получения всех этих "заводов, газет, пароходов" простым украинцем, живущим на одну зарплату.

Когда после всего этого он собирается ещё и отстаивать право занимать должность, где он как раз должен бороться с коррупцией, это говорит о крахе все украинской борьбы со взятками. И этот крах нынешняя власть объяснить ничем не сможет.

Боюсь, что эта история станет не просто известной, а знаменитой на Западе. И все это в итоге спровоцирует не только лишение Украины кредитов МВФ, но и признание полной неуспешности всех нынешних антикоррупционных заявлений власти .