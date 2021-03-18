Як боротися з поправочним спамом у Верховній Раді Игорь Попов

2021-03-18 09:10 222

Рада знову паралізована. До земельних законопроектів подано 3700 правок. Тепер автори наполягають на їх розгляді на пленарному засіданні, і при розгляді і голосуванні кожної окремої правки – це затягнеться до травня.

В результаті все одно закон приймається у редакції комітету, але за час розгляду не можна голосувати за інші законопроекти, кілька сотень депутатів марно втрачатимуть свій час та імітуватимуть законотворчий процес із сенсорними кнопками та штрафами за ухиляння від натискань клавіш. За цей час, до речі, сплачено коштами платників податків, а в черзі стоять кілька потрібних проектів. ОК, їх розглянуть на позачергових сесіях, але з недосконалим регламентом варто щось робити.

Для боротьби з поправочним спамом потрібно переносити повноваження опрацювання поправок ще більше в профільний комітет. А якщо відхилену комітетом поправку депутат хоче все-таки голосувати в залі – велкам, 90 підписів (20% від складу) на її підтримку, і тоді спікер такі поправки дозволяє переголосувати в залі. І конституційне право на законодавчу ініціативу не обмежується. Просто уточнюється спосіб його реалізації. І те ж саме з бажанням ставити сотні поправок «на підтвердження» - також це бажання треба підкріпити 90 підписами.

Чи може Раду взагалі прикрити на карантин? Кадри можна призначити в.о., бюджет ухвалений, решту рішень візьме на себе РНБО.

Джерело ФБ