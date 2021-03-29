Страна истерлась и обветшала, а мы все обсуждаем, возмущаемся, поддерживаем Дмитрий Касьянов

2021-03-29 09:46 814

Подписал указ - отменил указ

Внёс закон - вынес законопроект,

Ввёл санкции - высунул санкции....

Скажите, какая разница?

Все это происходит последние 30 лет.

Вставил - вытащил, вставил - вытащил, ...

Страна истерлась и обветшала, а все по новой, а мы все обсуждаем, возмущаемся/поддерживаем.

Дышать нечем - воздух грязный, пить из крана опасно - вода отравлена.

А мы про очередной указ и очередного ло***а, про американские санкции и внешнее Управление...

Миллионы уехали и никогда не вернутся, десятки миллионов хотят, но не решаются/ не могут.

А мы про олигархов, про украинский язык, про то, на каком языке мент звучит, как человек, а не как черт, про двери и граффити...

Предприятия - закрываются, производств - нет, монополии на рынке продуктов питания делают соевый коктейль с химическим разнообразием, людей травят гербицидами в сёлах и лесах, свалками и отходами на озёрах и береговой линии моря.

Но не стоит останавливаться, давайте обсудим: как там Путин пообедал в тайге?

Rак ловко Байден из него сделал убийцу?

Разрешительная система не даёт возможности работать фабрикам и открывать новые производства?

Ничего, мы паспорт будем слать в смартфоны.

Полиция и спецслужбы уничтожают своим рекетом оставшиеся частные предприятия?

Лотерею сделаем в Дие, по 8 тысяч гривен раздадим и форум проведём: Как правильно инвестировать.

Пусть свадебные фотографы иностранцев научат нашим правилам бизнеса.

Вузы превратились в офисы по продаже никому не нужных дипломов, которые не то, что в других странах не принимают, а в своей считают туалетной бумагой?

Введём самоуправление. Пусть студенты и преподаватели выбирают, кто будет их контролировать, наказывать за некачественные лекции и формальные семинары, не допускать коррупции..

Конфликт интересов?

Нет, демократия, что уничтожила высшую школу.

Местное самоуправление - децентрализация, города начали ремонтировать инфраструктуру?

Не позволим, тысячи уголовных дел, бесконечные обыски, давление, запугивание, но никто не за что не ответил?

Почему?

Да, потому что это кормовая база для силовиков: им же тоже нужно на дома в Италии и Испании зарабатывать.

Упрощение процедур, оптимизация отчетности, стабилизация налогообложения, эффективность инвестирования, простота вхождения в производственную цепочку, уничтожение монополий в торговле, в государственном секторе, поддержка государством инициатив, экологическая безопасность для людей, конкурентное образование, .....

Не-а, нафиг нужно, давайте возьмём миллиард на строительство дорог, получим 10% отката у туркав, поляков и своих кoмпаний, а там видно будет.

За сто миллионов и в Италии можно за Украину по переживать)

Влaдимир Зеленский, продолжайте, не останавливайтесь.

Дотирайте.

Источник ФБ