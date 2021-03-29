Подписал указ - отменил указ
Внёс закон - вынес законопроект,
Ввёл санкции - высунул санкции....
Скажите, какая разница?
Все это происходит последние 30 лет.
Вставил - вытащил, вставил - вытащил, ...
Страна истерлась и обветшала, а все по новой, а мы все обсуждаем, возмущаемся/поддерживаем.
Дышать нечем - воздух грязный, пить из крана опасно - вода отравлена.
А мы про очередной указ и очередного ло***а, про американские санкции и внешнее Управление...
Миллионы уехали и никогда не вернутся, десятки миллионов хотят, но не решаются/ не могут.
А мы про олигархов, про украинский язык, про то, на каком языке мент звучит, как человек, а не как черт, про двери и граффити...
Предприятия - закрываются, производств - нет, монополии на рынке продуктов питания делают соевый коктейль с химическим разнообразием, людей травят гербицидами в сёлах и лесах, свалками и отходами на озёрах и береговой линии моря.
Но не стоит останавливаться, давайте обсудим: как там Путин пообедал в тайге?
Rак ловко Байден из него сделал убийцу?
Разрешительная система не даёт возможности работать фабрикам и открывать новые производства?
Ничего, мы паспорт будем слать в смартфоны.
Полиция и спецслужбы уничтожают своим рекетом оставшиеся частные предприятия?
Лотерею сделаем в Дие, по 8 тысяч гривен раздадим и форум проведём: Как правильно инвестировать.
Пусть свадебные фотографы иностранцев научат нашим правилам бизнеса.
Вузы превратились в офисы по продаже никому не нужных дипломов, которые не то, что в других странах не принимают, а в своей считают туалетной бумагой?
Введём самоуправление. Пусть студенты и преподаватели выбирают, кто будет их контролировать, наказывать за некачественные лекции и формальные семинары, не допускать коррупции..
Конфликт интересов?
Нет, демократия, что уничтожила высшую школу.
Местное самоуправление - децентрализация, города начали ремонтировать инфраструктуру?
Не позволим, тысячи уголовных дел, бесконечные обыски, давление, запугивание, но никто не за что не ответил?
Почему?
Да, потому что это кормовая база для силовиков: им же тоже нужно на дома в Италии и Испании зарабатывать.
Упрощение процедур, оптимизация отчетности, стабилизация налогообложения, эффективность инвестирования, простота вхождения в производственную цепочку, уничтожение монополий в торговле, в государственном секторе, поддержка государством инициатив, экологическая безопасность для людей, конкурентное образование, .....
Не-а, нафиг нужно, давайте возьмём миллиард на строительство дорог, получим 10% отката у туркав, поляков и своих кoмпаний, а там видно будет.
За сто миллионов и в Италии можно за Украину по переживать)
Влaдимир Зеленский, продолжайте, не останавливайтесь.
Дотирайте.
Источник ФБ