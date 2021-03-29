Про Зе, Тупицького і другий термін Вадим Трюхан

2021-03-29 10:01 629

Президент Володимир Зеленський скасував Указ, підписаний Віктором Януковичем, про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційний Суд України - офіційна сторінка.

Як юрист, розумію, що це рішення є юридично нікчемним, а перспективи скасування цього Указу Президента Зеленського в судовому порядку близькі навіть не до 100, а до 1000%.

Проте є одне невеличке, і водночас дуже суттєве, «але». Розгляд позовів громадянина Тупицького, які він неодмінно буде подавати, якщо звичайно з ним не досягнуто відповідної домовленості Банковою, триватиме навіть не місяці, а роки. А за цей час багато води протече.

Відповідно, з політичної точки зору, Президент Зеленський потрапив в десятку. Мовляв, «рішення прийнято», а ви там судіться. Я ж що, я нічого, так моя політична позиція. Буде інше рішення суду, буду, як законослухняний громадянин, виконувати, і то без жодних вагань.

І думається мені, що це лиш початок. У свій час Віктор Балога ввів практику відміни кадрових рішень указами про відміну раніше ухвалених указів при Віктор Ющенко. Нічого доброго це країні не дало, але завдання повернути назад у гру тодішнього нашого гетьмана, дай йому Боже здоровля, було виконано філігранно.

Наразі ж, можна припустити, що завдання стоять в рази і на порядки масштабніші. Фактично це початок боротьби за другу президентську каденцію Володимира Зеленського, який йшов, як він заявляв 2 роки тому, на один термін, проте швидко відчув смак перебування в головному кріслі країні.