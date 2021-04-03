Зеленский, Байден и тапочки Янина Соколовская

2021-04-03 09:43 592

Вы уже беседу Зе-Байден тапочками закидали, доброшу свой. Внимание, вопрос:на фоне какого такого герба выступал наш гарант? Это же один из проектов Большого государственного герба, но лишь только - один из широкого ряда.

Почему он канонизируется президентским выступлением? Где всенародное обсуждение, обещанное непуганому электорату? Где референдум в конце концов?

И чтоб не отвечать по рифме, уточню, что кроме герба на президентском видео еще имелись государственный флаг и президентский штандарт. То есть было соблюдено триединство государственных символов, один из которых народом не одобрен. И Верховной Радой не подтвержден.

Я пишу об этом так подробно потому, что истина всегда - деталях. И уж если с гербом привирают, то чего ждать от пересказа разговора с Байденом, который и о деле Бурисмы мог поговорить, и об американском уголовном преследовании Коломойского напомнить.

Но если в нюансы не вдаваться, то сам звонок - большая победа на фоне отнюдь не театра боевых действий, разворачиваемого сейчас Россией у наших границ.