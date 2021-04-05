НЕУМЕХИ УБИВАЮТ СТРАНУ И ЕЕ ГРАЖДАН Янина Соколовская

2021-04-05 12:32 592

Сейчас власть должна:

  • разворачивать мобильные госпитали, обеспеченные современным оборудованием и лекарствами;
  • завозить из Китая (раз уж наши уехали в Польшу) инфекционистов и прочих врачей;
  • увеличивать количество карет скорой помощи, обеспеченных оборудованием и медикаментами;
  • ускорять вакцинацию, проводя ее в т ч и на дому;
  • сделать, наконец, доплаты семейным и прочим врачам;
  • мобилизовать добровольцев с медицинским образованием;
  • обучать добровольцев без медобразования.

Вместо этого у нас понты, локдаун и тупые заверения. Про мобильные госпитали говорят только во Львове. Стратегии борьбы нет. Смертность растет. Столовые и коридоры в больницах уставлены койками с больными, до которых не доходят руки - на одну медсестру 60 болящих. Зато мы, говорят, чемпионы по борьбе с коронавирусом.

И это разговор даже не о деньгах, а об умении организовать работу. Этого умения нет. Неумехи убивают страну и ее граждан.

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