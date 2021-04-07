Последние факты о гибели ребенка под Донецком Олексій Романов

2021-04-07 09:59 592

В информации об этом чудовищном преступлении с самого начала было много или ошибок, или лжи.

Ложь/ошибка № 1. Ребенок погиб в Александровке, это пригород Донецка на юго-западе от него.

Факт № 1. Ребенок погиб в Александровском - это небольшой поселок около Енакиево, более 60 км на северо-восток от Донецка и около 15 км от линии разграничения. От фронта село «прикрывает» также город Углегорск.

Ложь/ошибка № 2. Ребенка звали или Ваня, или Владик Шихов.

Факт № 2. Имя погибшего ребенка - Владик Дмитриев. Шихов - фамилия отца, но был записан на фамилию матери.

Ложь/ошибка № 3. Ребенку было 6 лет.

Факт №3. Ребенку было 4,5 года. Он родился 7 октября 2016 года.

Ложь/ошибка № 4. Владик погиб 3 апреля.

Факт № 4. Дата гибели ребенка - 2 апреля 2021 года.

Теперь о фейках, замалчивании и сакральной жертве.

С самого начала разные источники либо замалчивали, либо давали непроверенную информацию о трагедии. Предыдущие сообщения опровергались новыми сообщениями.

Благодаря этому сумбуру и замалчиваниям украинская сторона сконструировала версию о том, что никакого убийства ребенка не было вообще.

С другой стороны, когда Пушилин говорил об идущем расследовании, Володин уже вынес вердикт об "украинском беспилотнике" и обратился в ОБСЕ и ПАСЕ. Наверное, одна "башня Кремля" не знает, что делает другая.

А миссия ОБСЕ в Донецке, наверное, до сих пор празднует католическую Пасху. Последний их отчет на сайте ОБСЕ датирован 3 апреля (суббота). Хотя уже 3 апреля им была направлена информация о трагедии. И они ее получили.

Силами журналистки Анна Долгарева, Тетяна Монтян (она сейчас в Донецке) и Oxana Chelysheva из Хельсинки была собрана по крупицам информация о трагедии. Спасибо им большое.

Если допустить, что боеприпас был сброшен с беспилотника, то оператор должен был четко видеть, что целью атаки является ребенок. Визуально размеры 4-летнего ребенка и взрослого отличаются в несколько раз. Не понимаю, в каком состоянии надо быть, чтобы настолько ошибиться.

Поэтому я по-прежнему придерживаюсь версии, что это не "ошибка исполнителя", а было сделано намерено, что это была именно "сакральная жертва", и это было сделано в пропагандистских целях для разжигания войны.

Кто именно это сделал - другой вопрос. Но из того, что расследование, вроде бы, никто проводить не хочет, можно сделать определенные выводы. И насчет того, кто это сделал, и того, кто не хочет разжигания войны.

Я свою версию, все что мог, выложил в предыдущих публикациях, особенно в комментариях. Учитывая месторасположение, сказать больше не могу. Но, к сожалению, многие читают книгу, а видят фигу. И делают выводы по шаблонам пропаганды.

Нельзя эту трагедию замалчивать. Кто бы это не сделал, правило "своих не сдавать" здесь уже не работает. И ни убийство ребенка, ни молчание о нем никакими газопроводами оправдать нельзя.

Источник: ФБ