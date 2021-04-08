Без вины виноват: Что выяснил «главный обличитель» коррупционных схем в «Энергоатоме» Янина Соколовская

2021-04-08 12:56 481

Как выяснилось, «главный обличитель» коррупционных преступлений в «Энергоатоме» Олег Полищук, находясь в должности директора по предотвращению и противодействию коррупции — советника экс-президента «Энергоатома» Ю. Недашковского, прилагал все усилия для снятия обвинения с бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко — главного фигуранта уголовного дела НАБУ об организации схемы на госпредприятии «Атомкомплект» ГП «НАЭК« Энергоатом», которая нанесла ущерб государству на 6,4 миллиона евро.

По прямому указанию своего бывшего руководителя — экс-президента «Энергоатома» Юрия Недашковского, О. Полищук во главе специально созданной в «Энергоатоме» рабочей группы в период активных следственных действий по делу, а именно с 2015 по 2016 годы семь раз ездил в командировки в штаб квартиры SKODA JS as. Главной целью этих командировок было получение любой ценой от чешской стороны «липовых» документов, которые бы дали возможность повлиять на ход расследования и доказывали невиновность Н. Мартыненко в суде.

После каждой такой встречи и переговоров по настоянию украинской стороны складывались и подписывались протоколы, которые затем через адвокатов были представлены в качестве доказательств невиновности Мартыненко. Но все попытки адвокатов оказались напрасными — прокуроры САП и суд отказались приобщать данные документы к делу в связи с их ничтожеством.

Обо всем этом подробно изложено в публикации интернет-издания «24 канал» «Коррупционные схемы на «Энергоатоме»: кто за ними стоит и кого обвиняет НАБУ».