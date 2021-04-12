Варварська реконструкція Києва: забудовник зніс історичний будинок купця Уткіна Юрій Левченко

2021-04-12 09:36 259

З легкої руки злодія-варвара Кличка забудовник зніс історичний будинок купця Івана Уткіна 1905 року побудови.

Це був останній історичний будинок в межах ареалу центрального залізничного вокзалу - будинок на вулиці Симона Петлюри, 29.

У 2018 році кличківський Департамент містобудування та архітектури КМДА видав компанії «Приват» містобудівні умови на так звану "реконструкцію" цієї будівлі під готель, попри те, що цей будинок входить в межі історичного ареалу міста - єдиний історичний будинок, який могли побачити гості столиці одразу по дорозі з вокзалу.

Спочатку нещодавно з будинку, який був в чудовому стані, вибили вікна аби він сам "загнувся", після чого громадськість підняла крик. Забудовник вирішив не "ризикувати", і сьогодні - на вихідних - цей чудовий будинок швиденько вбили. Замість нього тепер планується одоробло на 26 поверхів...

Весь цей час Кличко міг зупинити це варварство, але цьому покидьку важливіші інтереси його друзів-злобудовників ніж історія нашої столиці...

З 2014 року я пояснюю киянам ким насправді є "чесний спортсмен" Кличко. Перед останніми виборами наша команда - партія Народовладдя попереджала, що якщо він та його орда залишаться при владі, то Київ будуть руйнувати ще швидше. На жаль, тоді не вдалося достукатися до більшості киян і тепер ми маємо ось таке. Але Київ ще не пізно врятувати, тож долучайтеся до боротьби!

Джерело ФБ