Можна видихнути. В найближчі тижні великої війни з РФ не буде Вадим Трюхан

2021-04-14 14:10 370

Ну що, други! Можна видихнути. В найближчі тижні (великої) війни не буде.

Чому? Та бо Байден набрав Путіна, і той радо підняв слухавку.

Інтерпретація суті розмови, як зазвичай, згідно з прес-релізами Білого Дому і Кремля, різна. У Вашингтоні зазначили, що віддані "непохитним зобов'язанням щодо суверенітету і територіальної цілісності України" і закликали "Росію до деескалації напруги".

Натомість, у Москві обмежилися короткою констатацією позиції, згідно з якою "Владімір Путін виклав базовані на мінському "Комплексі заходів" підходи до політичного врегулювання".

Проте як мінісенсація виглядає інше - Президент США запропонував господарю Кремля двосторонню зустріч у третій країні в найближчі місяці.

Цілком очевидно, що в очікуванні такої зустрічі, а відмова від неї для Путіна - це не бачена розкіш, від вторгнення в Україну росіянам доведеться відмовитись, принаймні на кротко строкову перспективу.

Джерело ФБ