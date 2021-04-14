Можна видихнути. В найближчі тижні великої війни з РФ не буде Вадим Трюхан

2021-04-14 14:10 370

Ну що, други!  Можна видихнути. В найближчі тижні (великої) війни не буде.

Чому? Та бо Байден набрав Путіна, і той радо підняв слухавку.

Інтерпретація суті розмови, як зазвичай, згідно з прес-релізами Білого Дому і Кремля, різна. У Вашингтоні зазначили, що віддані "непохитним зобов'язанням щодо суверенітету і територіальної цілісності України" і закликали "Росію до деескалації напруги".

Натомість, у Москві обмежилися короткою констатацією позиції, згідно з якою "Владімір Путін виклав базовані на мінському "Комплексі заходів" підходи до політичного врегулювання".

Проте як мінісенсація виглядає інше - Президент США запропонував господарю Кремля двосторонню зустріч у третій країні в найближчі місяці.

Цілком очевидно, що в очікуванні такої зустрічі, а відмова від неї для Путіна - це не бачена розкіш, від вторгнення в Україну росіянам доведеться відмовитись, принаймні на кротко строкову перспективу.

 

Джерело ФБ

subscriber subscriber

Еще блоги

Вадим Трюхан Можна видихнути. В найближчі тижні великої війни з РФ не буде 2021-04-14 14:10 370
Юрій Левченко Варварська реконструкція Києва: забудовник зніс історичний будинок купця Уткіна 2021-04-12 09:36 555
Янина Соколовская Без вины виноват: Что выяснил «главный обличитель» коррупционных схем в «Энергоатоме» 2021-04-08 12:56 3774
Олексій Романов Последние факты о гибели ребенка под Донецком 2021-04-07 09:59 2479
Роман Безсмертний Мінусовий результат, або дві кричущих помилки оточення Зеленського в Катарі 2021-04-06 10:43 1702
Янина Соколовская НЕУМЕХИ УБИВАЮТ СТРАНУ И ЕЕ ГРАЖДАН 2021-04-05 12:32 1776
Сергей Рахманин Риск военного обострения крайне высок 2021-04-03 11:02 1739
Янина Соколовская Зеленский, Байден и тапочки 2021-04-03 09:43 2257
Все блоги

Блоги

Вадим Трюхан Можна видихнути. В найближчі тижні великої війни з РФ не буде 370
Юрій Левченко Варварська реконструкція Києва: забудовник зніс історичний будинок купця Уткіна 555
Янина Соколовская Без вины виноват: Что выяснил «главный обличитель» коррупционных схем в «Энергоатоме» 3774
Олексій Романов Последние факты о гибели ребенка под Донецком 2479
Роман Безсмертний Мінусовий результат, або дві кричущих помилки оточення Зеленського в Катарі 1702
Янина Соколовская НЕУМЕХИ УБИВАЮТ СТРАНУ И ЕЕ ГРАЖДАН 1776
Сергей Рахманин Риск военного обострения крайне высок 1739
Янина Соколовская Зеленский, Байден и тапочки 2257
Все блоги