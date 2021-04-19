НАИВ, МАКРОН И ВАРИАНТЫ Янина Соколовская

2021-04-19 09:43 481

Давно я не читала дивного наива. Тем более - на официальных ресурсах. И тем больнее, что о событии, определяющем судьбу страны. Всплеск наива был обнаружен на официальном тг-канале​ президента Украины, сообщающем об его парижском общении по урегулированию в Украине. Выделю особо ценные заблуждения, которые были бы забавны, если б не их высокая стоимость.

- считать Макрона другом Украины, который предпочтёт нас России и защитит - так же наивно, как думать, что он и Зе "на одной волне"

- снова говорить о мире в формате "не стрелять" - это не стратегия и даже не тактика, это наив и готовность обманываться

- рассужлать о том, что снайперы убили ПОЧТИ 30 украинских бойцов - не только наив, но и дикость, потому что важна жизнь КАЖДОГО украинца, а превращение смертей в статистику никого в мире не убедит

- рассказ о том, что не удалось переговорить с Меркель - наив и плохой тон, от которого первым делом отучают студентов, к примеру, на журфаке. Не смог сделать - не сообщай, не афишируй свою немощь.

- разговоры о том, что ОБСЕ нужно открыть доступ - наив и профанация, потому что эта организация, в которой существенную роль играет Рф, не раз демонстрировала свою слепо-глухо-немоту

-обсуждать некие "кластеры", предложенные Францией и Германией, как и забивать украинцам мозги мудреными словами - наивно, потому что "кластеры", "дорожные карты" и "рамки" по Крыму и Донбассу должен навязывать миру Киев, а не кто угодно - Киеву.

- наивно действовать в стиле старого анекдота и намекать, что полдела сделано, если Украина согласна на ПДЧ с НАТО. Оставшиеся полдела - приглашение от самого НАТО - гораздо сложнее осуществить. И наивно считать по-другому.

- ну и уж совсем натвно думать, что Украина в обозримом будущем может стать членом ЕС, который сейчас плох, как никогда. И эта проевропейская мантра не действует даже на электорат Зеленского, наивность которого явно сокращается.

И это - первая хорошая новость наивного времени.