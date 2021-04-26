Харьковские выборы: взгляд со стороны и чудо-ставка президента Янина Соколовская

2021-04-26 15:16 1036

Со стороны всегда виднее. И большое (а Харьков очень немалый город) видится на расстояньи. Потому позволю себе реплику и происходящем сейчас в Харькове, который для Украины город временно не первый, но и не второй.

Невозможно не заметить, как Терехов пытается назначить себя наследником Кернеса. Боюсь, что из того измерения, куда Кернес перешел, ему печально наблюдать за тем, что свершается дома. Как от его имени рушатся его же проекты. Как разбегается и разбредается собранная Кернесом команда. Какая беспомощность демонстрируется в администрировании города. Как то, что должно быть БЛАГОустройством превращается в некое унылое ничто.

Видят это и местные элиты. Еще бы - как им это не заметить? Поэтому они и занимают выжидательную позицию. И когда Терехов их ничем особо позитивным не удивит, то элиты будут от него дистанцироваться. И дрейфовать в другую сторону.

С учетом этого, очередной яркой ошибкой выглядит решение Офиса Зеленского поддержать Терехова на выборах. Это не просто административный прокол. Это репутационный ущерб для президента, который "по просьбам народа" вполне может пойти на второй срок. И от голосования Харькова будет во многом зависеть успех этого похода. Точнее - неуспех, ведь ошибки Терехова автоматически будут считаться провалами президента и его команды.

И меня, человека в профессии совсем не нового, не перестаёт удивлять: почему при абсолютно очевидной ситуации в городе и регионе президент упорно ставит на заведомо неперспективного участника гонки? Может, это "пороблено в Україні"?

Итоги выборов в Харькове неизбежно дадут ответ на этот вопрос.