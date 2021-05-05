Харьков: что будет дальше? Янина Соколовская

2021-05-05 13:29 444

Чем отличается нынешняя украинская власть, так это ошибочностью кадрового подбора не только в центре, но и на местах. Характерный пример - ситуация в Харькове с готовящимися выборами.

Невозможно не заметить, как Киев с упорством, достойным лучшего применения, продвигает на должность мэра Игоря Терехова. Именно ему поручено исполнение не только, всех целей и задач, поставленных из Киева, но и поддержка рейтинга действующего президента. Ни то, ни другое Терехову не удается.

Тот, кто напрямую зависим от Киева, не может обеспечивать интересы Харькова. Город, ментально остающийся первой столицей Украины, не сможет смириться с тем, что им руководит не самостоятельная фигура, а представитель влиятельных лиц Киева.

Мэр, как послушное орудие киевских властей, неизбежно войдёт в клинч с политиками и бизнесэлитой Харькова, что губительно для города.

Предательство интересов города ради интересов Киева – это самый прогнозируемый сценарий, если мэром станет карьерист, заточенный на продвижение себя в центр, а не своего города – ввысь.

Фактически Харькову с его историей и политической мощью нужен не посредник, который будет передавать, подобно телеграфу, указания Киева городским властям.

Харькову нужен мощный мэр, который будет решать вопросы с правительством и Офисом президента на равных. А для этого мэр должен быть сильной и самостоятельной фигурой, которого в Киеве уважают и с которым вынуждены считаться, а ее джойстиком, которым манипулируют.

Все это отчётливо видится на расстоянии. Думаю, это заметно и тем, кто находится внутри харьковских проблем. Просто им труднее об этом сказать.