2021-05-08 09:26 962

Рідне Рівне. парфумерна крамниця Б. серед численних стендів з продукцією розгублено блукають дві молоді жіночки. голосно розмовляють. по вимові чутно, що з північних районів. модні. одна - зверху в стразах. а внизу - в паєтках. друга - зверху в паєтках, внизу - в стразах. дзеркальне відображення свідомості одна одної. з-під кофтинок спокусливо виглядають мереживні ліфчики. яскраві-яскраві. фіолетово-лиловий і помаранчевий. гордо оберігають своїм мереживом багатства третього і четвертого розміру. судячи з кількості золотих прикрас, у них є чоловіки. які копають камінь. або принаймні колись копали і таки нормально накопали. по руках видно, що самі дівчата працюють на чорницях. яскравий лак для нігтів намагається це сховати. але в нього не виходить. це важка праця, хай і добре платять. а все, що ми робимо - намальовано у нас на руках, на обличчі, на язику і в серці. у всіх. так на небі написано. нарешті поліські модніци знаходять сакральну жертву. себто продавчиню-консультантку.

- дєвушка! - кричить панія-стрази зверху. - у вас є... як воно, холєра?... мені Катя казала, шо воно особєнно модне... ну, як же?.. о, згадала! монталі!

- нє, монталє, а не монталі, дура! - мудрує панія-стрази знизу.

- точно. так є у вас оте монталє?

- є. - відповідає жертва. - а вас який саме запах цікавить?

- монталє!

- я зрозуміла, а який? вони різні.

- нам треба монталє.

- добре. - змирилась продавчиня. спокій та безтурботність робили іі схожою на жіноче втілення Будди та наближали консультантку до нірвани. вона вже переставала бути жертвою. вона була, як дерево на узбережжі Гангу. лише спитала:

- скільки?

- шо скільки?.. а, чотири!

- 50 мілілітрів, 100...

- нам треба чотири!

- що чотири, вибачте?

- треба чотири монталє!

- добре. зараз уточню, чи є чотири... є. нюхати будете?

- нє. давай грузи чотири монталє.

дівчина-продавчиня зловила момент. і принесла яскравим паніям чотири флакони montale vanilla cake. специфічний, м’яко кажучи, аромат. вочевидь, вибрала на свій розсуд те, що найважче продати. жертва перекваліфікувалась в нападника.