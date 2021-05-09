В харьковской избирательной кампании обозначился новый поворот Янина Соколовская

2021-05-09 19:21 3404

Михаил Добкин заявил, что будет баллотироваться на должность городского головы самовыдвиженцем. Заявление было сделано символично для Добкина - в День Победы 9 мая.

Прямое и недвусмысленное заявление Добкина о самовыдвижении – характерный посыл для нынешней кампании. Дело в том, что в отличие от конкурентов, он демонстрирует независимость и может себе реально позволить быть независимым. Для харьковчан это может быть знаком того, что он более других способен на должности мэра проводить ту политику в городе, которая нужна именно жителям города. Нынешняя руководящая команда Харькова ничего существенно хорошего городу еще не принесла, но уже откровенно подыгрывает Киеву. Так что даже само намерение Добкина баллотироваться независимым кандидатом уже идёт в плюс и ему, и тем избирателям, которые после смерти Кернеса просто не понимали, за кого же им голосовать.

Когда на первую должность в городе идет человек, знающий городское хозяйство не понаслышке, это дает большие шансы на то, что администрирование города будет снова адекватным. Но еще важнее, если этот человек сможет на равных разговаривать с Киевом. И немаловажно, что Добкин, будучи независимым кандидатом, оставляет открытыми двери для сотрудничества с разными силами. Опять-таки на равных. И если его устраивает политика той или иной силы.

То, что Добкин публично вышел с инициативой о самовыдвижении на пост городского головы, говорит о его практически 100-процентной уверенности в поддержке города. И, судя по его биографии, связанной с Харьковом, и по первой реакции горожан, которые были лично свидетелями его заявления, эти намерения имеют под собой вполне крепкий грунт.