2021-05-11 08:25 296

Після того, як Православна Церква України розпочала кампанію просування себе в публічному просторі через рекламні площі з гаслом "Молімося рідною мовою", аналогічну кампанію ініціювала Українська Православна Церква Московського Патріархату. Рекламна кампанія останньої здається більш масштабною, аніж у ПЦУ - напевно тому, що грошей більше. Також від УПЦ МП рекламує себе не тільки предстоятель, але й єпархіальні архієреї - принаймні з того, що я бачив на власні очі.

Особисто мене такий підхід до проповіді дратує, тому що мало чим відрізняється від ярмарку марнославства "облич Церкви", асоціює Церкву не з її Головою і тим, чим вона є по суті, а з її адміністративними структурами, а також просто копіює політичні кампанії. Якби в часи Павла були бігборди, то увесь Коринф був би заклеєний надписами: «Я ж Павлів»; «Я Аполлосів»; «Я Кифин» (1 Кор 1:12).

Однак є в цих кампаніях і щось позитивне, а саме, ознаки зародження здорової конкуренції між релігійними групами. Ці групи просувають себе вже не через приниження конкурента, як це було і значною мірою залишається до сих пір, а через позитивні меседжі. Поки що ці меседжі мають дуже віддалене відношення до Євангелія і місії Церкви. Одні підкреслюють патріотизм, а інші - чернечу духовність. У цьому сенсі їм далеко до оригіналу - протестантських рекламних кампаній, які ставлять в центр Христа і не випинають своїх лідерів (за винятком абсолютно харизматичних рухів авторитарного типу).

Також радує, що в боротьбу бігбордів не вступила Греко-Католицька Церква, яку поки не підводить її теологічно-естетична інтуіція.

Джерело фб