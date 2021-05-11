Чего ждать, когда у власти находятся военные, банкиры и их охранники саркис цатурян

2021-05-11 08:51 370

Когда у власти находятся военные, то в любой непонятной ситуации, угрожающей их положению на вершине пищевой пирамиды, они организовывают войны.

Когда у власти находятся банкиры, то в любой непонятной ситуации они организовывают финансово-экономические кризисы.

Когда же у власти находится охранка, то в любой непонятной ситуации она организует репрессии против своих граждан, чтобы их запугать.

Здесь нет никакого заговора. Просто в кризисной ситуации люди названных профессий делают именно то, что лучше всего умеют. Специально не называю фамилии людей, чтобы не ограничивать полет Вашей фантазии. Пусть каждый разглядит в этих словах то, что видит перед своими глазами. Примеров полным-полно...

Источник фб

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