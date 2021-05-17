Тоннельная война: очередные авиаудары по Сектору Газа Макс Лурье

2021-05-17 23:05 222



Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что с начала операции "Страж стен" в секторе Газы израильская армия разрушила 100 (сто) километров диверсионных туннелей. Эту систему подземных коммуникаций, имеющих единственное предназначение - убивать евреев, в самой Газе называют "метро ХАМАСа". По сути, это целый подземный город. Для вполне земных убийц.

Чтобы было совершенно понятно, о чем идет речь, достаточно вспомнить, что, например, метрополитен в Киеве с его 52 станциями имеет эксплуатационную протяженность путей 67,6 км. Общая длина метрополитена в Риме - 60 км, в Ташкенте - 36,6 км, в Санкт-Петербурге - 120 км. Планируемая протяженность линий метротрамвая в Гуш-Дане, который строится уже кучу лет и неизвестно когда будет достроен, составит 145 км. А в Газе - 100 км. И это только то, что было разрушено. Сколько еще остается, даже оценить невозможно.

Чтобы стало еще более понятно, в Москве средняя стоимость строительства 1 км линии метрополитена составляет от 4,5 млрд до 7 млрд рублей (зависит от глубины заложения), а срок прокладки составляет от 3 до 6 лет.

По данным министерства иностранных дел Израиля, ежегодно ХАМАС тратит на прокладку туннелей от 1,25 млрд до 3 млрд долларов. При этом речь идет только о диверсионных туннелях, а не для нужд контрабанды, которые в данном случае в расчет не принимаются. Если ориентироваться на меньшую из сумм, то на эти деньги в секторе можно было построить две полностью оборудованные всем необходимым больницы, 30 школ, три офисных небоскреба, три торговых центра.

На строительстве туннелей задействованы десятки тысяч палестинцев, это самое крупное "рабочее место" в Газе. Нанимают туда "копателей" в возрасте от 14 лет.

Откуда ХАМАС берет деньги на строительство туннелей? Думаю, это и без того понятно. Деньги дают ООН, международные фонды и прочие палестинолюбивые организации. Особо, конечно, стоит Катар, который ежемесячно вкачивает в Газу миллионы долларов с полного дозволения правительства Израиля.

К чему, собственно, я это пишу? Да, к тому что и без того известно. Единственно, что производит сектор Газа - это ненависть, террор и убийства евреев. И платят ему именно за это, а не за то, чтобы у палестинцев жизнь стала лучше, жизнь стала веселей.