Ситуация вокруг Израиля резко ухудшается Олег Вишняков

2021-05-19 08:44 296

Ситуация вокруг Израиля резко ухудшается. Израильтян, сидящих под градом ракет, обсуждают почти все. Многие страны как-будто на нашей стороне, но, пользуясь моментом, возрождают принцип двух государств для двух народов. Говоря иначе, на пути к демонтажу Израиля. Под боком у него хотят разместить террористическое образование с атрибутами государства, членством в ООН и естественной принадлежностью к иранской оси. Эта линия находит выражение и среди разных политиков.

Пора прозреть, пора отвлечься от декораций. Нынешний виток конфликта в который уж раз поднимает перед нами извечные вопросы: кто мы такие? Кто такой народ Израиля? Что мы делаем на этой земле? Почему присваиваем себе право на нее? Почему мир не готов считать ее нашей?

Поэтому друзья, хочу поделиться с Вами некоторыми фактами о Арабо-Израильском противостоянии:

1. Нация и Иерусалим? Израиль стал государством 1312 лет до нашей эры, 2000 лет перед появлением ислама.

2. Арабские беженцы определились как «палестинцы» только в 1967 году, двадцать лет после образования современного государства Израиль.

3. До захвата страны в 1272 году до нашей эры евреи жили в ней тысячу лет и постоянно в ней находятся в течение 3300 лет.

4. Господство арабов в стране после её захвата в 635 году продолжалась только 22 года.

5. В течение более 3300 лет Иерусалим был столицей евреев. Никогда Иерусалим не был столицей арабской или мусульманской страны.

6. Иерусалим упоминается более чем 700 раз в торе и ни разу в Коране.

7. Царь Давид основал Иерусалим, нога Мухаммеда никогда там не ступала.

8. Евреи молятся лицом к Иерусалиму, мусульмане молятся лицом к Мекке.

9. Арабские и еврейские беженцы? В 1948 году руководители арабских стран уговаривали арабов покинуть Израиль с уверениями что «очистят» страну от евреев. 68% из беженцев убежали, не видя ни одного

израильского солдата.

10. Еврейские беженцы были вынуждены бежать из арабских стран из-за жестокости, преследований и погромов со стороны арабов.

11. Количество арабов, покинувших в 1948 году Израиль, оценивается как 630,000, число евреев покинувших арабские страны оценивается тем же

числом.

12. Арабские беженцы преднамеренно не были ассимилированы в арабских странах, несмотря на их огромные площади. Из 100,000,000 миллионов беженцев в мире после Второй Мировой Войны арабские беженцы составляют

единственную группу, которая не была принята или ассимилирована в арабских странах. Все еврейские беженцы были приняты в Израиле.

13. Арабо-Израильская война? У арабов 22 государствa, не считая Палестину. У евреев есть только одно государство. Арабы развязали все

шесть войн и проиграли. Все войны Израиль защищался и побеждал.

14. Устав организации «Освобождения Палестины» до сих пор требует уничтожения государства Израиль. Израиль передал палестинской автономии большую часть Западного Берега реки Иордан и дал им оружие.

15. Во время иорданского владычества святые места еврейского народа были разграблены и евреям не было к ним доступа. При еврейском

руководстве все святые места мусульман и христиан были сохранены и к ним был открыт доступ для верующих этих религий.

16. Евреи и арабы в ООН? Из 175 решений Совета Безопасности до 1990 года 97 были против Израиля.

17. Из 690 решений Генеральной Ассамблеи до 1990 года 429были против Израиля.

18. ООН молчал, когда были разрушены иорданцами 58 синагог в Иерусалиме.

19. ООН молчал, когда иорданцы планомерно оскверняли старинное еврейское кладбище на Масличной горе.

20. ООН молчал, когда власти Иордании как при апартеиде не давали евреям восходить на храмовую гору и молиться у Стены Плача.

Слышал ли кто-то о «Израильских террористах» захватывающих самолёты,заложников или взрывающих машины возле посольств? Израильские дети поджигают в Израиле арабские машины?

Миру пора понять, что это конфликт между демократическим государством Израиль и радикальным исламом!

Источник: ФБ