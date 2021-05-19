Встреча Байдена с Путиным: почему "Северный поток-2" достроят Максим Яли

2021-05-19 16:45 666

Сегодня в Исландии состоится встреча главы Госдепартамента США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Лавровым.

Главной темой переговоров будет будущий саммит президентов США Джо Байдена и РФ Путина. Судья по всему, встреча произойдёт уже в первой половине июня, как заявил вчера сам Блинкен. И встреча глав внешнеполитических ведомств сегодня является подтверждением того, что переговоры находятся на завершающей стадии и будет обсуждаться не только место будущей встречи, но и ее повестка.

Одним из главных условий встречи со стороны Кремля было невведение санкций против газопровода "Северный поток-2", который находится на финальной стадии строительства.

Как известно, в разгар обострения ситуации у наших границ в марте-апреле, когда Россия стягивала свои войска и "бряцала оружием", американское издание "Politico" опубликовало " слив" информации о том, что США уже в мае введут новые санкции против компании-оператора строительства российского газопровода "Северный поток-2.

Путин, как известно, приказ о наступлении российских войск не отдал под угрозой ввода полномасштабных санкций, в т.ч. против "СП-2". Завершение строительства которого для Кремля сейчас является главным геоэкономическим и геополитическим приоритетом.

И вот вчера, накануне встречи Блинкена с Лавровым, американский ресурс Axios со ссылкой на два источника, которые были проинформированы о решении, написал о том, что санкции против руководства компании, занимающейся строительством газопровода, введены не будут.

Источники сообщают СМИ, что Госдепартамент признает, что компания Nord Stream 2 AG и ее генеральный директор Маттиас Варниг (который является другом президента РФ Владимира Путина и бывшим офицером восточногерманской разведки), участвуют в проекте, подпадающем под санкции.

Источники, близкие к американскому правительству, утверждают, что единственный способ потенциально остановить строительство российского газопровода, который завершен на 95%, это наложить санкции на немецких конечных потребителей газа.

В свою очередь, администрация американского лидера Джо Байдена не хочет разрывать отношения с Германией из-за "Северного потока-2". В то же время, по словам источников СМИ, Госдеп США планирует ввести санкции против нескольких российских кораблей.

Несмотря на то, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о "ясной" позиции американской стороны относительно "Северного потока-2", акцентируя внимание на том, что проект является политическим и несет угрозу энергобезопасности Европы, Госдепартамент откажется от санкций, ссылаясь на национальные интересы США.

На фоне этих вполне ожидаемых новостей (писал об этом не раз), еще более трагичным для Украины является провал реализации "Нефтегазом Украины" программы по увеличению добычи собственного газа "20/20", утверждённой в 2016 году.

Вот лишь некоторые "сухие цифры" результатов деятельности компании по ее "успешной реализации" за 5 лет:

Изначально в программе, утвержденной правительством Гройсмана в 2016 г., ставилась задача увеличить добычу газа в Украине за пять лет с 19,9 млрд куб м по итогам 2015-го до 27,6 млрд куб в 2020-м.

В том числе добычу главным «бриллиантом» не только «НГУ», но и всей Украины – госкомпанией «Украгазвидобування» планировалось увеличить с 14,5 млрд куб м в 2015 году до 20,1 млрд куб м.

В итоге за 5 лет «реформ» и реализации поставленных правительством в 2016 году целей, только в 2020 году объём добычи газа по сравнению даже с 2019 г. нашей крупнейшей газовой компанией сократился на 5% с 14,9 млрдкуб м до 14,15 млрд куб м.

При этом затраты «НГУ» на ее реализацию составили порядка 10 миллиардов долларов! Эффективно, не правда ли?

Это уже к вопросу обоснованности увольнения Коболева и Наблюдательного совета при "Нефтегазе" совсем недавно. Напишу об этом более подробно скоро.

Иными словами, мы "профукали" крайне важные в условиях "гибридной" войны с РФ пять лет для того, чтобы наконец-то избавиться от зависимости от российского газа, который, на самом деле, продолжаем покупать, оплачивая за него еще около 50 дол на тысяче кубов компаниям-"прокладкам" при помощи т.н. "реверса" из Словакии.

Да к тому же еще и потратили 10 млрд дол на "увеличение" добычи. А сегодня наша экономика крайне нуждается в западных кредитах, в т.ч. от МВФ, по крайне невыгодным для нас условиям.

В общем, как говорится, сами виноваты. И о чем договорятся Путин с Байдном на встрече в июне пока сложно предположить. Не смотря на все заверения Блинкена во время визита в Киев в мае.

Ведь есть одно незыблисое правило: сильные игроки всегда договариваются и достигают свои интересы за счет более слабых игроков.

Увы, трагические уроки 2014-15 гг. нас так ничему не научили. Рассчитывать в войне, даже "гибридной", можно и нужно только на себя.

Так что с тревогой ожидаю будущей встречи. Ну а пока ждем результатов переговоров Блинкена с Лавровым. Мой прогноз: официально объявят о будущей встрече Байденн с Путиным. Ну а о месте объявят позже.