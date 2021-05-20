Печальные для Украины итоги встречи госсекретаря США Блинкена с Лавровым Максим Яли

2021-05-20 15:31 814

Вчера в Рейкьявике состоялась первая официальная встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США после вступления в полномочия президента Джо Байдена.

Как заявил на брифинге для российских журналистов Лавров, встреча оказалась "конструктивной ".

Как и предполагалось, основными темами встречи были вопросы международной безопасности, по которым у РФ и США нет существенных расхождений, но есть общие интересы - ядерные программы Ирана и КНДР, а также Афганистан.

Нет расхождений у обеих сторон , по заявлению Лаврова и в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Госсекретарь Блинкен ожидаемо упомянул обеспокоенность США по поводу притеснения "свободы слова" и оппозиции в РФ, Навального и других вопросов внутренней повестки России. В этих вопросах, естественно, позиции сторон существенно отличаются.

Для Украины же главными темой переговоров были вопросы урегулирования конфликта на Донбассе и угрозы полномасштабной агрессии РФ в контексте обострения ситуации у наших границ в марте-апреле, а также введения новых санкций против "Северного потока -2".

Я уже писал вчера о том, что "слив" в американских СМИ информации о том, что в администрации президента США приняли решение не вводить новые санкции против "СП-2" и руководителя компании AG Варнига (бывшего агента "Штаззи" и многолетнего друга Путина), которая руководит его строительством, будет официально подтверждена по итогам встречи.

Увы, я опять оказался прав.

Ключевая для нас цитата госсекретаря Блинкена по итогам встречи: " Я также решил, что в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG».

То есть теперь очевидно, что газопровод в обход Украины будет достроен, скорее всего, уже до конца этого года.

О последствиях доя украинской ГТС и украинского бюджета, в который направляются средства от уплаты за транзит российского газа в ЕС после истечения контракта между "Нефтогазом Украины" и "Газпромом" через четыре года, также всем давно хорошо известно.

О том, как бывшее руководство крупнейшей государственной нефтегазовой компании Украины Провалило программу по увеличению газодобычи я также описывал накануне встречи. Напомню тем, кто не читал, основные цифры.

О том, как бывшее руководство крупнейшей государственной нефтегазовой компании Украины провалило Программу по увеличению газодобычи я также указывал, накануне встречи Блинкена с Лавровым. Отмечу лишь, что потратив на нее за 5 лет около 10 млрд дол государственных денег, вместо ожидаемого увеличения добычи на 30% за 5 лет, в итоге добыча даже… незначительно УПАЛА в итоге. Зато Наблюдательный совет во главе госпожой Клэр Спотисвуд регулярно рапортовал об успешности работы Коболева и Ко., который не забывал выписывать миллионные премии его членам в добавок к миллионным зарплатам. Подробнее об этом можно прочитать здесь

Так что, как говорится, сами виноваты.

"Профукали" 5 лет, надеясь во всем на наших западных партнёров во главе с США. Забыв мудрую народную пословицу:" На Бога надейся, а сам не плошай!". Хотя, увы, актуальна она для нас не только последние 5 лет, но и всю историю Независимости Украины...

Ну а ритуальные заявления Блинкена о том, что США "придпримут решительные действия против РФ" в случае обострения Россией конфликта на Донбассе никакой практической пользы не несут.

Так что вскоре мы узнаем и о дате, и о месте будущего саммита Байдена с Путиным. Сам Блинкен накануне встречи с Лавровым заявил, что она может произойти в течение ближайших нескольких недель.

Главное препятствие для его организации со стороны США официально снято.

Новых серьёзных санкций против РФ, как минимум до его проведения, теперь ожидать точно не стоит.

Впрочем, как и серьёзного обострения ситуации на Донбассе, не говоря уже о полномасштабной агрессии РФ против Украины. Это, пожалуй, главный для нас позитив. Но точно не повод вновь расслабляться.